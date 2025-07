Abgehängt vom Netz sind Unterkirnacher Vodafone-Kunden teils seit Wochen. In den sozialen Netzwerken machen sie ihrem Ärger Luft. Internet, Festnetz, TV oder Mobilfunk – bei vielen geht nichts mehr.

Seit dem 16. Juni habe Vodafone eine lokale Störung in einem Teil seines Kabelnetzes, erklärt Volker Petendorf, Konzernsprecher und Chef vom Dienst (CvD) der Pressestelle, auf Anfrage unserer Redaktion. „Bei insgesamt 481 Kunden sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie nicht immer, nicht immer in der gewohnten Qualität und teilweise auch gar nicht verfügbar.“

Lesen Sie auch

Ursache sei ein Wasserschaden auf der unterirdischen Glasfaser-Zufuhrstrecke, über die diese Kunden an das Netz angeschlossen seien. Es gelte, das defekte Glasfaserkabel auf einer Länge von 420 Metern entlang der Landstraße komplett auszutauschen.

Hatte das Telekommunikationsunternehmen zunächst mit einer längeren Wartezeit bis zum Start der Arbeiten gerechnet, so gibt es jetzt positive Neuigkeiten: Der örtliche Tiefbau-Dienstleister habe am Freitag mit der Reparatur begonnen, teilt Petendorf mit. „Dank wochenlanger, akribischer Planung werden diese Arbeiten zügig durchgeführt werden können, sodass das Licht am Ende des Tunnels bereits in Sichtweite ist“, ist er sich sicher.

Intensiv an Reparaturkonzept gearbeitet

Die Firma habe seit Bekanntwerden der Störung intensiv an der Behebung des Wasserschadens gearbeitet und das Reparaturkonzept erstellt – unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorkehrungen am stromführenden Hauptkabel sowie der Verfügbarkeit der benötigten Tiefbauexperten, Baumaterialien und Netzelemente. „Wir bitten die 481 betroffenen Kunden bis zum Abschluss der laufenden Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, heißt es seitens des Unternehmens.

Vodafone-Kunden, die von Störungen betroffen seien, könnten sich rund um die Uhr auf verschiedenen Wegen beim Kundenservice melden – zum Beispiel auf den digitalen Plattformen und Kanälen des Kundenservices oder per kostenlosem Anruf unter Telefon 0800/1 72 12 12. Sofern es der Kunde wünsche und es sinnvoll und umsetzbar sei, vereinbare das Unternehmen dann im direkten Dialog kostenlose Überbrückungsmöglichkeiten wie Datenvolumen auf dem Handy oder mobile Router.

Unsere Empfehlung für Sie Teure Netzpläne Glasfaserausbau könnte Unterkirnach über eine halbe Million Euro kosten Die nächste Etappe beim Glasfaserausbau in Unterkirnach ist geplant – doch trotz Fördermitteln stehen der Gemeinde hohe Investitionen bevor.

Seien solche temporären Ersatzlösungen nicht realisierbar, habe der Kunde möglicherweise Ansprüche auf Ausgleichszahlungen für den Zeitraum eines vollständigen Netzausfalls bei Internet und Telefonie. Das sei in den Kundenverträgen und im Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt. Ansprüche habe ein Kunde unter bestimmten Voraussetzungen dann, wenn er eine Störung meldet, keine höhere Gewalt vorliegt, die Störung im Verantwortungsbereich des jeweiligen Netzbetreibers liegt und dieser die dauerhafte Störung nicht innerhalb von zwei Kalendertagen nach Eingang der Störungsmeldung behebt.

Videoclip sorgt für Unterhaltung,

Mit Humor nimmt indes die Unterkirnacher Gemeindeverwaltung die Situation: Auf Instagram sorgt ein Videoclip für Unterhaltung, in dem sich Mitarbeiter mit dem Kescher auf die Suche nach dem Internet begeben und am Altpapiercontainer feststellen, dass es wirklich für die Tonne ist. Oder aber eine ganz andere Vermutung äußern: „Hey Vodafone, euer Netz hat sich glaub auf unseren 130 km Wanderwegen verlaufen.“ Und die Touristinformation sieht sogar einen Vorteil für Urlauber, die sich in Ruhe ohne Internet erholen können.

Und für alle, die im Homeoffice auf den Anschluss angewiesen sind, E-Mails empfangen müssen oder einfach telefonieren oder Fernsehen schauen möchten, scheint ein Ende der Störung absehbar.