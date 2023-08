Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend sein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig deutlich mit 1:5 (1:0) verloren. Und dabei fing alles ziemlich gut an in der Red Bull Arena. Die zahlreich mitgereisten VfB-Fans sahen eine starke Anfangsphase der Männer mit dem Brustring. Serhou Guirassy brachte die Schwaben in der 36. Minute gar in Führung.

Doch nach dem Seitenwechsel drehte der Leipziger Titelaspirant dann völlig auf und fegte den ehemaligen Tabellenführer aus dem Stadion. Doch wie ordnen die Fans das Spiel in Leipzig ein? Wir haben uns auf Twitter/X umgesehen.

Besonders häufig fällt der Name Alexander Nübel. Der Torwart der Weiß-Roten zeigte bis Anfang der zweiten Hälfte eine starke Leistung. Doch dann baute auch er – wie das gesamte Team – stark ab und leitete mit einem Patzer die Leipziger-Torgala ein. Neben Kritik gibt es aber auch viel Lob und aufbauende Worte für den Neuzugang des FC Bayern.

Auch die Art und Weise, wie sich Nübel anschließend vor dem DAZN-Mikrofon präsentierte, kam bei diesem Fan offenbar gut an.

Nach dem furiosen 5:0-Auftaktsieg gegen den VfL Bochum, hagelte es nun also fünf Gegentore in Leipzig. Wie gehen die Fans damit um? So:

Ach ja, und da wären dann noch diese alten Fußball-Weisheiten:

Tabellenführer ist das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach der 1:5-Abreibung im Übrigen nicht mehr. Dieser Fan hat die passende Schlussfolgerung darauf:

Weiter geht es für den VfB Stuttgart in der Bundesliga am kommenden Samstag. Dann trifft die Hoeneß-Truppe im Baden-Württemberg-Duell auf den SC Freiburg. Anpfiff in der MHP-Arena ist um 15.30 Uhr.