DAZN geht beim Rechtepoker für die Champions League leer aus, dafür übernehmen Paramount und Amazon. Im Netz wird gerechnet, was das den Fußballfan kostet.
Die Neuregelung der Rechtevergabe für die Fußball-Champions League bringt die Fans gehörig ins Schwitzen. Für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 hat die Uefa die Übertragungsrechte an die US-Sender Paramount+ und Amazon verkauft. Der Digitalsender DAZN, der bisher die meisten Spiele gezeigt hatte, geht hingegen leer aus und sichert sich lediglich das Euro-League-Paket.