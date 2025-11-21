DAZN geht beim Rechtepoker für die Champions League leer aus, dafür übernehmen Paramount und Amazon. Im Netz wird gerechnet, was das den Fußballfan kostet.

Die Neuregelung der Rechtevergabe für die Fußball-Champions League bringt die Fans gehörig ins Schwitzen. Für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 hat die Uefa die Übertragungsrechte an die US-Sender Paramount+ und Amazon verkauft. Der Digitalsender DAZN, der bisher die meisten Spiele gezeigt hatte, geht hingegen leer aus und sichert sich lediglich das Euro-League-Paket.

Im Netz wird bereits gerechnet. Wer kein wichtiges Fußballspiel verpassen möchte, brauche in Deutschland künftig vier zahlungspflichtige Plus-Abonnements, schließlich übertragen Sky und der jetzt ausgebootete Streamingdienst DAZN weiterhin die Bundesliga. „Was will der Fan mehr?“, fragt sich ein User auf dem Kurznachrichtendienst X.

Ein anderer hat schon ausgerechnet, was das bedeutet: Weil die Endspiele bei Netflix laufen sollen, müsse der eingefleischte Fußballfan künftig 1000 Euro in seine Abonnements stecken, um nichts zu verpassen.

Anderen ist das allerdings einfach noch zu hoch, so wie einem User auf X. DAZN raus, dafür Paramount rein, das Finale dann auf Netflix. Dafür ist dann RTL international raus, fasst er zusammen. „So langsam braucht man ein abgeschlossenes Studium, um zu verstehen, welcher Sender Spiele in der Champions League überträgt.

Kritik an der Entscheidung der Uefa gibt es auch auf „Bluesky“. Hier sei eindeutig eine wichtige Chance vergeben worden. „Warum müssen beide Halbzeiten beim selben Sender laufen?“ Wobei ein Kommentator auch dies für zu kurz gedacht hält. Der geschäftstüchtige Fußballverband werde da gewiss noch nachlegen: „Morgen wird bekannt gegeben, wer die Verlängerung und das Elfmeterschießen zeigt.“

Wird also alles teurer. Mancher glaubt, dass sich der Fußballfan abwendet – oder eine kostenlose Alternative findet. „Illegales Streaming wird eine Renaissance feiern“, prophezeit dieser User.

Manchen lässt die Nachricht aber auch völlig kalt. „Ich schaue keine Champions League“, bekennt einer. Aber das ist kein Kunststück: Schließlich handelt es sich um einen Fan von Borussia Mönchengladbach.