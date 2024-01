Der VfB Stuttgart wollte nach dem verpatzten Jahresauftakt erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga starten. Eine Woche nach dem 1:3 bei Borussia Mönchengladbach hoffte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Samstag beim VfL Bochum auf eine Reaktion seiner Mannschaft – die gab es allerdings nicht.

In einem kuriosen Bundesliga-Spiel, in dem die zweite Hälfte wegen einer Stuttgarter Zaunfahne erst eine Dreiviertelstunde verspätet angepfiffen werden konnte, schlägt Bochum den VfB mit 1:0. Das sagen die X-(ehemals Twitter) Nutzer dazu.

Das sagt das Netz

Einige X-Nutzer sind zu Beginn optimistisch, drei Punkte aus Bochum mitzunehmen:

Auch in Berlin wird das Team von Sebastian Hoeneß unterstützt.

Allerdings tut sich der VfB gegen die Bochumer Defensive lange sehr schwer. Das findet nicht jeder gut...

Diesem X-Nutzer fehlt die Leichtigkeit der Schwaben...,

... einem anderen die Schnelligkeit.

Am ersten Spieltag der Rückrunde haben die Fans den Protest gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) und deren Investoren-Pläne fortgesetzt – so auch bei der Partie in Bochum.

Das Spiel plätschert vor sich hin. In der 35. Minute kommt dann Atakan Karazor per Grätsche deutlich zu spät. Das bringt ihm nicht nur die erste Gelbe Karte der Partie ein, sondern auch eine Sperre. Er wird das nächste Spiel gegen RB Leipzig gesperrt verpassen. Natürlich wird auch diese gelbe Karte diskutiert – sowie deren Auswirkungen.

Und – wie so oft – die Leistung des Schiedsrichters. Bastian Dankert unterbrach das Spiel wegen zahlreicher kleiner Fouls, pfiff für viele kleinlich.

Oder war überfordert, findet dieser X-Nutzer und wird dadurch an jemanden erinnert:

Zur Halbzeit steht es in einem zähen Fußballspiel noch 0:0. Der VfB kam gut in die Partie, biss in der VfL-Defensive dann aber zunehmend auf Granit. Das überzeugt viele nicht.

Der Wiederanpfiff verzögert sich, weil vor dem Stuttgarter Fanblock in der Pause ein großes Banner aufgehängt wurde, das allerdings die Fluchtwege blockiert.

Sie weigern sich, ihre Banner einzurollen und die Fluchtwege damit freizumachen. VfB-Trainer Hoeneß und einige Spieler sprechen mit den Fans, jedoch zunächst ohne Erfolg. Offenbar argumentierten die Anhänger, die Fahnen hätten auch in der ersten Halbzeit schon am gleichen Platz gehangen. Den Zuschauern gefällt das gar nicht.

Nach einer verlängerten Halbzeitpause geht es weiter. Welche Lösung für die versperrten Rettungswege gefunden wurde, blieb offen. Für den VfB wird es nach Wiederanpfiff allerdings nur schlechter. In der 50. Minute geht Bochum mit 1:0 in Führung. Torschütze: Matúš Bero. Das war dann wohl die Quittung, findet dieser X-Nutzer.

Dann hat der VfB zwei dicke Chancen: einmal Leweling (58. Min), der aus elf Metern rechter Position Maß aufs lange Eck nimmt, selbiges aber um eine Haaresbreite verfehlt. Und einmal Angelo Stiller (61. Minute), der aus vier Metern eigentlich bloß noch die Kugel aufs Tor bringen muss. Tatsächlich schafft er das Kunststück, aus dieser Distanz rechts am Tor vorbei zu schießen.

Die Fans sind unzufrieden und kritisieren ihr Team, so wie dieser X-Nutzer:

Die Schlussoffensive der Schwaben bringt dann nichts mehr. Am Ende heißt es Bochum 1, Stuttgart 0. Das war also nichts. „Mojo“ ist weg, findet dieser Nutzer.

Viele sind nach dem Auftritt des VfB sprachlos...

Die Fans verstehen die Welt nicht mehr.

Ob es im nächsten Spiel besser wird? Am nächsten Wochenende – Samstag, 27. Januar – geht es für den VfB um 15.30 Uhr zu Hause gegen RB Leipzig.