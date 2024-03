Netzreaktionen zum VfB Stuttgart: „Jungs, geht es einmal ohne Blutdruck-Tabletten, bitte?“

24 Serhou Guirassy leitet mit seinem Treffer zum 1:0 in der 19. Minute den Sieg des VfB ein. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Höhenflug des VfB geht weiter: Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gewinnt am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor heimischer Kulisse gegen Union Berlin mit 2:0. Wie die Fans im Netz auf das Spiel reagieren.









Der VfB Stuttgart hat seinen Höhenflug in dieser Saison am Freitagabend fortgesetzt. Zum Auftakt der 25. Spieltags gewannen die Weiß-Roten in der Stuttgarter MHP-Arena mit 2:0 (1:0) gegen Union Berlin. Die Treffer für die Stuttgarter erzielten Serhou Guirassy – für den Nationalspieler Guineas war es bereits das 21. Saisontor – und Chris Führich.