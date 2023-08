Endlich wieder Bundesliga: Lange haben Fußballbegeisterten in Deutschland darauf gewartet – so auch die Fans des VfB Stuttgart. Und das Team von Trainer Sebastian Hoeneß überzeugt in seinem ersten Saisonspiel in der ausverkauften MHP-Arena auf ganzer Linie. Die Schwaben gewinnen gegen den völlig überforderten VfL Bochum mit 5:0 (2:0) und übernehmen vorerst die Tabellenführung.

Die Anhänger des VfB waren schon vor dem Spiel optimistisch:

Auch tierische Fans drückten die Daumen.

Und das wirkte scheinbar. Denn schon nach 18 Minuten dürfen die Stuttgarter das erste Mal jubeln. Wieder einmal ist auf Serhou Guirassy verlass. Der Stürmer muss den Ball von der Strafraumgrenze nur noch mit einem Wuchtschuss am machtlosen VfL Keeper Manuel Riemann vorbeischieben. Und schon 20 Minuten später musste der Schlussmann der Bochumer wieder hinter sich greifen. Torschütze für Stuttgart dieses Mal: Dan-Axel Zagadou – einfach eine „Maschine“, wie ein Twitternutzer findet.

Auch im Stadion ist die Freude groß:

Die Fans sind mit dem Halbzeitstand von 2:0 mit der Leistung ihres Teams zufrieden.

Mit dem neuen Namen des Stadions allerdings nicht unbedingt. Denn für einige wird die MHP-Arena immer das Neckarstadion bleiben.

Nach Wiederanpfiff machte der VfB da weiter, wo er aufgehört hatte: beim Tore schießen. Chris Führich schlug am Strafraumeck von der linken Seite eine Bananenflanke in die Box. In der Mitte verpasste zunächst Guirassy, doch am zweiten Pfosten stand komplett mutterseelenallein Silas – und hielt aus kurzer Distanz schließlich drauf. 3:0 für den VfB.

Am Ende steht dann sogar ein 5:0-Sieg, die Fans können es gar nicht glauben.

Die VfB-Fans sind rundum zufrieden mit der Leistung ihres Teams – und können endlich mal wieder entspannt eine Partie des Clubs schauen, wie dieser Nutzer findet.

Manche sehen nach dem Sieg schon die Meisterschaft in greifbarer Nähe.

Andere die Champions League oder den Europacup.

Doch es gibt auch Twitternutzer, die vorsichtiger sind.

Fest steht allerdings: Zumindest bis Samstagabend wird der VfB an der Tabellenspitze bleiben. Denn erst um 18.30 Uhr spielt Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln – gewinnt einer von beiden höher als der VfB, könnte er die Schwaben von Platz 1 verdrängen. Daran wollen die VfB-Fans aber noch nicht denken, erst einmal wird gefeiert.

Und auch den Abgang ihres alten Kapitäns Wataru Endo kann die gute Laune nicht schmälern. Der wird zu seinem Debüt beim FC Liverpool beglückwünscht.

Ob die VfB-Fans im nächsten Spiel am kommenden Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr) auch wieder feiern dürfen?