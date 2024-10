Der VfB bestritt am Sonntagabend ein kompliziertes Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Wir haben die Reaktionen der Fans auf X, ehemals Twitter, eingefangen.

Am Sonntagabend stand für den VfB Stuttgart ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf dem Programm. Die Jungs aus Cannstatt taten sich im letzten Spiel vor der Länderspielpause schwer. Wir haben die Reaktionen der Fans auf X gesammelt.

Vor dem Spiel herrschte Vorfreude bei den Stuttgarter Fans. „Kann losgehen“, findet dieser Nutzer nach dem Einlauf beider Mannschaften.

Im Spiel startete der VfB dann mit einer mäßigen Leistung. Die Jungs aus Cannstatt kamen lange nicht gut ins Spiel. „Viel Aufwand, wenig Ertrag.“ So fasst ein Nutzer die Partie zusammen.

Durch einen Patzer von Maximilian Mittelstädt erzielte die TSG Hoffenheim dann die 1:0 Führung. In der Folge verteidigten die Gäste mit allen Mitteln und sahen unter anderem mehrere gelbe Karten wegen Zeitspiel. Bei den Anhängern des VfB sorgte dies für Frust.

„Was Hoffenheim da macht ist einfach erbärmlich und hat mit bisschen Zeitspiel nix zutun“, findet etwa dieser Nutzer.

In die gleiche Kerbe schlägt auch ein andere Nutzer, der schreibt: „Entwickelt sich gerade zur 2. HZ von Prag Spiel unter der Woche... eine Mannschaft mauert, spielt auf Zeit und uns fällt nix ein. Absolut nix.“

Tatsächlich lief aber auch beim VfB lange nichts zusammen und die eigenen Angriffe blieben zu harmlos. „Wenig große Chancen, pomadig. Nachvollziehbar, weil müde. Pause nutzen. Kopf frei bekommen + Leichtigkeit finden“, setzt dieser Nutzer den Fokus für die anstehende Ligapause.

Nach der Länderspielpause steht für den VfB Stuttgart direkt ein Topspiel an. Am Samstag, den 19. Oktober, geht es ab 18.30 Uhr in München gegen den Rekordmeister.