Netzreaktionen zum Stuttgart-Tatort: „Einschlafhilfe“ und „Langweiligster Tatort aus Stuttgart“

Der Stuttgarter Tatort „Ex-It“ löst im Netz wenig Begeisterung aus. Das Drehbuch steht in der Kritik – und einige fragen sich: War das noch ein Krimi? Vereinzelt gibt es auch Lob.
Der Stuttgarter Tatort „Ex-It“ ist am Sonntagabend auf nur wenig Begeisterung in den sozialen Medien gestoßen. Die Handlung wird von mehreren Nutzern sehr kritisch gesehen: Das frühere It-Girl namens Pony erscheint völlig durchnässt auf einer Polizeiwache und berichtet von ihrem gestohlenen Wagen, in dem sich auch ihre beiden Kinder befanden. Das Auto finden die Polizisten dann zwar im Neckar, doch für Tochter Penelope kommt jede Hilfe zu spät – und Sohn Hugo ist nicht auffindbar. Ein Fall für die Stuttgarter Tatort-Kommissare Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare).