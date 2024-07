Netzreaktionen zum Spielplan des VfB Stuttgart: „Dortmund zuhause am 4. Spieltag wird lustig“

Am Donnerstag hat die DFL den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2024/25 bekannt gegeben. Viele VfB-Fans meldeten sich daraufhin in den Sozialen Medien zu Wort. Besonders einem Spiel fiebern sie entgegen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2024/25 veröffentlicht. Der VfB Stuttgart muss zum Start der neuen Saison am Wochenende vom 23. bis 25. August auswärts in Freiburg ran. Eine Woche später empfängt der Vizemeister im ersten Heimspiel Mainz 05.

Doch wie finden VfB-Fans eigentlich den neuen Spielplan? In den Sozialen Medien ist mehrfach von einem „guten Spielplan“ zu lesen. Aber nicht alle VfB-Fans sind wunschlos glücklich – beispielsweise über den Auftaktgegner. Ein Fan fragt sich auf X (ehemals Twitter): „Wie oft denn noch Freiburg an den ersten vier Spieltagen?“ Und das nicht ohne Grund. Tatsächlich standen sich die beiden Mannschaften seit dem Wiederaufstieg des VfB im Jahr 2020 in jeder Saison an einem der ersten drei Spieltage gegenüber.

Doch nicht nur der Gegner zum Start der Saison, sondern auch die Spielstätte – das Europa-Park Stadion – missfällt den Fans. Fast alle hätten sich am 1. Spieltag ein Heimspiel gewünscht, wie aus den Kommentarspalten des VfB auf X und Instagram hervorgeht.

„Vorfreude“ auf Heimspiel gegen BVB

Das beherrschende Thema unter den VfB-Fans ist jedoch ein anderes: das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 4. Spieltag. Denn dann kommt es voraussichtlich zum ersten Wiedersehen mit dem ehemaligen VfB-Kapitän Waldemar Anton – und möglicherweise auch mit Torjäger Serhou Guirassy, der die VfB-Verantwortlichen darüber informiert hat, dass er den Verein verlassen wird und Medienberichten zufolge kurz vor einer Unterschrift beim BVB stehen soll.

Ein Fan schreibt deshalb auf Instagram: „Egal wie das Spiel ausgeht: alle freuen sich auf den 4. Spieltag.“ Ein anderer kommentiert: „Dortmund zuhause am 4. Spieltag wird lustig.“ Zu dem Spiel gibt es noch viele weitere Kommentare, die teilweise weit weniger nett sind und sich gegen Waldemar Anton richten. So ist etwa vom „Weltschlangentag“ die Rede. Klar ist: Einen herzlichen Empfang werden die VfB-Fans dem Verteidiger nicht bereiten. Einige Fans spekulieren deshalb jetzt schon, dass Anton gegen den VfB nicht spielen wird.

Doch nicht nur der in Ungnade gefallene frühere Kapitän des VfB bekommt in den Kommentaren sein Fett weg, sondern auch die TSG Hoffenheim. So fragt ein Fan mit einem Augenzwinkern: „Spieltag 6: Heimspiel in Hoffenheim oder Stuttgart?“ Der X-User spielt auf die letzte Begegnung der beiden Mannschaften an, als mehr als 10.000 VfB-Fans in die PreZero-Arena nach Sinsheim strömten und dort für Heimspielatmosphäre sorgten. Tatsächlich handelt es sich diesmal jedoch um ein „echtes Heimspiel“, denn das Duell findet in der Stuttgarter MHP-Arena.

Während sich die meisten Kommentare auf die ersten Spiele der Saison beziehen, blicken ein paar Fans auch schon auf die letzten Spieltage. Mehrfach ist von einem „machbaren Restprogramm“ zu lesen. Eine Partie ist vielen VfB-Fans jedoch ein Dorn im Auge. Das Auswärtsspiel in Leipzig am letzten Spieltag. So schreibt ein X-User: „Letzter Spieltag auswärts in Leipzig ist ja das Mieseste was es geben kann.“ Und auf Instagram ist zu lesen: „So ein Mist, jetzt müssen wir unsere Meisterfeier in Leipzig abhalten.“

Wobei nicht jeder VfB-Fan nach den bisherigen Abgängen so optimistisch auf die kommende Saison blickt. So schreibt ein Fan bei Instagram: „Am letzten Spieltag gegen RB Leipzig, glaube aber kaum, dass es da noch um die CL-Plätze geht. Nach den Abgängen spielt Stuttgart wohl im Mittelfeld.“ So oder so – die Fans des VfB scheinen schon jetzt heiß auf die neue Saison zu sein. Und können nun zumindest schon mal ihre Wochenenden planen.