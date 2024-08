Der VfB Stuttgart hat den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals klargemacht. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann am Dienstag mit 5:0 gegen den Zweitligisten Preußen Münster.

Nach der Niederlage gegen den SC Freiburg zeigte sich das Team am Dienstagabend von einer anderen Seite. Bereits nach sieben Minute sorgte Angelo Stiller für den 1:0-Führungstreffer, der nur der Anfang einer ganzen Tor-Serie sein sollte.

Auf X (vormals Twitter) zeigten sich die VfB-Anhänger begeistert von ihrer Mannschaft. Vor allem die von Sebastian Hoeneß aufgestellten Neuzugänge überzeugten die Fans. Kritik gab es an der Spielweise der Münsteraner – und auch die Spannung fehlte vielen Zuschauern vor den Bildschirmen.

Guter Start, erwartbares Ende

Die Aufstellung von Trainer Sebastian Hoeneß – unter anderem mit den drei Neuzugängen Fabian Rieder, Nick Woltemade und Anrie Chase – sorgt direkt zu Beginn des Spiels für Zuversicht bei den VfB-Fans:

Vor allem der Einsatz der drei „Neulinge“ Fabian Rieder, Nick Woltemade und Anrie Chase bekommt Zuspruch.

Und Hoeneß’ Entscheidung war die Richtige, finden mehrere Nutzer und feiern Anrie Chase.

Die Verzögerung des Spielstarts wegen Pyrotechnik im Preußenstadion bleibt nicht unkommentiert. Doch die meisten Fans nehmen es gelassen:

Ebenso gelassen reagieren viele Nutzer auf das erste Tor durch Angelo Stiller in der siebten Minute:

Die meisten Fans zeigten schon zu Beginn der Partie große Zuversicht, was einen Sieg der Schwaben angeht.

Nur wenige Nutzer sind zurückhaltend. Eine Nutzerin wagt jedoch einen Blick zurück auf die verpatzte Partie gegen Freiburg.

Nach einer gelben Karte für Jorrit Hendrix (Preußen Münster) in der 21. Minute und anderen Fouls kritisieren Nutzer den Spielstil der Preußen...

...ein anderer den Schiedsrichter:

Ein Nutzer fragt sich zu Beginn des Spiels, ob die Partie wohl ein Krimi wie im „Tatort“ wird...

...doch diese Hoffnung wird schnell enttäuscht, wie einige ähnliche Reaktionen zeigen. Vielen Fans fehlt die Spannung.

Gegen Ende plätschert das Spiel nur noch so vor sich hin – wortwörtlich, wie dieses Posting eines Fans zeigt:

Die verpatzten Torchancen des Zweitligisten sorgen für Schadenfreude bei den VfB-Fans:

Doch der 5:0-Sieg wird im Netz gefeiert. So kann es weitergehen, findet eine Nutzerin.

Mit dem 5:0 fährt der VfB den bislang höchsten Sieg eines Erstligisten in der ersten Pokalrunde in dieser Saison ein. Ob es für die Mannschaft so erfolgreich weitergeht, wird sich am Samstag zeigen. Um 15.30 Uhr empfangen die Schwaben im ersten Heimspiel der Saison Mainz 05.