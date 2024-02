Netzreaktionen zum München Tatort: „Die Kommissare fahren Mercedes?“

1 Im Gefängnis greifen Inhaftierte Ivo Batic an. Ob sie sich auch über die Auto-Wahl ärgerten? Foto: BR/Sappralot Productions GmbH/He/Hendrik Heiden

Im Tatort aus München „Das Wunderkind“, ermitteln Ivo Batic und Franz Leitmayr hinter Gittern. Während der Suche nach dem Täter interessiert die Fans jedoch nur, warum das bayerische Duo nicht im BMW fährt.









Tatort Time! In „Das Wunderkind“, der aktuellen Folge der ARD-Krimireihe „Tatort“, wird ein Strafgefangener im Gefängnis erstochen. Verdächtigt wird auch Dieter Scholz (Carlo Ljubek), der kurz vor der Entlassung steht und in Freiheit seinen Sohn Ferdinand , ein Wunderkind am Klavier, wieder zu sich holen will.