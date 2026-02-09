Netzreaktionen zum Dschungelcamp: „Wollte bei Gils Sieg genauso heulen wie er. Aber nicht aus demselben Grund“

Die Zuschauer des RTL-Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ krönen Gil Ofarim zum König. Auf Social Media gibt es zig Reaktionen – zum Sieger und zur Show selbst.
Der Sänger Gil Ofarim hat in der aktuellen Staffel des RTL- Dschungelcamps „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ die meisten Zuschauer mobilisiert: 66,93 Prozent der Stimmen erhielt der 43-Jährige im Finale der 19. Staffel und darf sich jetzt über 100.000 Euro Preisgeld freuen. Bereits Ofarims Teilnahme in Australien hatte die Gemüter erhitzt, jetzt nach seinem Sieg gibt es wieder Diskussionen in den sozialen Medien.