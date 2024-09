Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagvormittag sein Trikot für die Champions-League-Saison 2024/25 vorgestellt. Was die Fans auf X von dem Trikot halten.

Fünf Tage vor dem ersten Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart seit mehr als 14 Jahren (Dienstag, 21 Uhr, gegen Real Madrid) hat der VfB sein CL-Trikot für die Saison 2024/25 vorgestellt.

Um 10 Uhr enthüllte der Verein das lang erwartete Shirt. Wie das Heimtrikot, ist auch das CL-Trikot überwiegend in Weiß gehalten und hat einen roten Brustring. Neu ist die Farbe Gold, die sich mehrfach auf dem Trikot wiederfindet, etwa beim Schriftzug des Trikotausstatters Jako, dem Spielernamen und der Nummer. Neu ist selbstverständlich auch das Champions-League-Logo auf dem rechten Ärmel.

Doch wie kommt das CL-Trikot bei den VfB-Fans an? Ein Blick auf X (ehemals Twitter) zeigt: überwiegend positiv.

Größter Kritikpunkt der Fans: dass wie bei allen anderen VfB-Trikots in dieser Saison der umstrittene Wettanbieter Winamax groß auf der Brust prangt.

Und auch, dass das Wappen lediglich aufgeklebt und nicht gestickt ist, gefällt manchen Fans nicht:

Auch am Kragen stören sich vereinzelt Fans.

Einige Fans haben die Sorge, dass sie wegen des großen Andrangs auf das Trikot leer ausgehen.

Bis die VfB-Fans ihre Mannschaft erstmals im Champions-League-Trikot auflaufen sehen werden, müssen sie sich jedoch noch etwas gedulden. Denn am kommenden Dienstag wird das Shirt wohl noch nicht Premiere feiern – Real Madrid läuft traditionell bei Heimspielen in schlichtem Weiß auf. Beim Heimspiel am 1. Oktober gegen Sparta Prag könnte es dann soweit sein.