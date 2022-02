12 Die VfB-Abwehr stand oftmals alles andere als gut. Foto: dpa/Silas Stein

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga erneut verloren – und das trotz Trainingslager in Marbella. Die Anhänger der Schwaben sind gefrustet.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart muss in der Fußball-Bundesliga den nächsten herben Rückschlag einstecken. Am Samstag verloren die Schwaben zu Hause vor 10 000 Zuschauern nach einem mehr als unglücklichen Auftritt mit 2:3 (1:1). Die Fans zeigen sich in den sozialen Netzwerken teilweise fassungslos. Besonders in der Kritik: die Abwehrleistung des VfB.

Das spielfreie Wochenende hatten die Stuttgarter noch genutzt, um ein Kurztrainingslager im spanischen Marbella zu bestreiten. Doch davon war aus Sicht der Fans nur wenig zu sehen. „Was haben die eigentlich in Marbella gemacht?“, fragt sich ein verwunderter Twitter-User.

Das Verteidigen von Ecken stand offenbar nicht auf dem Trainingsplan von Trainer Pellegrino Matarazzo, glaubt Vertikalpass – denn gegen die Eintracht aus Frankfurt klingelte es nach Ecken gleich zwei Mal im Tor von Florian Müller. Das sorgte bei den treuen Anhängern natürlich für großen Frust.

Bestürzt und fassungslos – so beschrieb Benjamin Garelly die nervöse Anfangsphase der Stuttgarter. In der siebten Minute traf Evan Ndicka zur 1:0-Führung der Gäste.

Auch Twitter-User Lukas Claus war besonders von der Anfangsphase völlig genervt.

Diese Userin machte sich derweil schon Gedanken über eine andere Nachmittagsbeschäftigung.

Für Gesprächsstoff sorgte auch der Positionswechsel in der Verteidigung des VfB. Nicht jeder konnte die Entscheidung des 44-jährigen Trainers verstehen.

Vor der Halbzeit keimte dann wieder Hoffnung bei den VfB-Anhänger auf. Waldemar Anton erzielte den Ausgleich für die Stuttgarter. Er beendete damit die lange Tor-Durststrecke der Schwaben. Was ist ein Torjubel? Einige VfB-Fans hatten das scheinbar schon verlernt.

Bitter jedoch, wenn man den ersten Treffer seit gut zwei Monaten aus blasentechnischen Gründen verpasst.

Auch Sky-Kommentator Frank Buschmann schaffte es mit seiner Tor-Beschreibung in den Twitter-Feed. Aber lesen Sie selbst.

Die zweite Halbzeit hätte für den VfB dann kaum schlechter beginnen können. Erneut misslang die Anfangsphase komplett. Der eingewechselte Ajdin Hrustic traf in der 47. Minute komplett freistehend sehenswert zur erneuten Eintracht-Führung. Und das wieder nach einer Ecke ...

Laut wurde es in der Mercedez-Benz-Arena wieder in der 62. Minute. Sasa Kalajdzic hatte das 2:2 auf den Fuß. Doch er vergab die große Chance dann eher kläglich. Hätte er abspielen müssen?

Besser machte es der österreichische Stürmer rund zehn Minuten später. Nach einer starken Flanke von Borna Sosa köpfte er den Ball vorbei an SGE-Torwart Kevin Trapp in die Maschen. Sosa auf Kalajdzic? Da werden Erinnerungen wach.

Doch lange hielt die Freude über den erneuten Ausgleich nicht an. In einer wilden Schlussphase gingen die Gäste aus Hessen durch Ajdin Hrustic (77. Minute) wieder in Führung. Bitter – VfB-Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos fälschte den Ball unhaltbar für Müller ab ...

Was bleibt am Ende? Die Hoffnung auf das nächste Wochenende. Dann trifft der Tabellensiebzehnte am Samstag um 18.30 Uhr in der Fremde auf Bayer Leverkusen. Alles andere als eine leichte Aufgabe.

Der bittere Abstieg droht, sollten die Stuttgarter nicht bald wieder in die Spur finden.