Der VfB Stuttgart gewinnt sein Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 mit 3:1. Alle drei Treffer für das Hoeneß-Team erzielt Serhou Guirassy. In den sozialen Netzwerken wird er gefeiert.

Was für ein Auftritt von VfB-Stürmer Serhou Guirassy! Der 27-Jährige erzielte beim 3:1-Sieg der Weiß-Roten beim FSV Mainz 05 alle Treffer für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß. In den sozialen Netzwerken wird der Gala-Auftritt der schwäbischen Tormaschine natürlich ordentlich gefeiert. Wir haben einige Reaktionen zusammengestellt. Harry Kane oder Serhou Guirassy? Die VfB-Fans sind sich einig...

Als erstem Spieler in der VfB-Geschichte gelangen Guirassy acht Tore an den ersten vier Spieltagen – und nicht nur das. Er ist auch der erste Bundesligaspieler seit 56 Jahren mit acht Toren nach vier Spieltagen. Der letzte, der sich zu Saisonbeginn noch treffsicherer zeigte, war Peter Mayer (Borussia Mönchengladbach) in der Spielzeit 1967/68. Mayer hatte damals nach vier Spieltagen neunmal getroffen.

Dieser VfB-Fan ist der Meinung, Guirassy gehört bereits jetzt in die Kategorie Gomez, Walter oder Bobic. „Diese Saison wird GUIRASSYIERT!“, schreibt er zu seinem Tweet auf der Plattform „X“.

Linker Fuß, rechter Fuß oder per Kopf – Guirassy gelingt aktuell einfach alles.

Ist Guirassy besser als Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic? Darüber diskutieren viele in den sozialen Netzen. Das geht diesem Nutzer gegen den Strich.

Auf „X“ gratulierte Kalajdzic Guirassy derweil zu dessen Torgala.

Kommenden Freitag hat Serhou Guirassy die nächste Chance, sich bei den Fans immer weiter in die Herzen zu spielen. Dann trifft der VfB Stuttgart zu Hause in der MHP-Arena auf Aufsteiger SV Darmstadt 98 (Anpfiff 20.30 Uhr).