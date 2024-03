Netzreaktionen: VfB-Fans spotten über „ausverkaufte“ Volkswagen Arena

1 VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) bejubeln den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3, der jedoch wegen Abseits zurückgenommen wird. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga macht es der VfB spannend, gewinnt aber mit 3:2 gegen den VfL Wolfsburg. Wie die Fans im Netz auf das Spiel reagieren.









Matchday am Samstag in Wolfsburg. Endlich wieder Wochenende und die Fans des VfB fieberten dem nächsten Sieg ihrer Mannschaft entgegen – und wurden mit einem 3:2 gegen den VfL Wolfsburg nicht enttäuscht. Mit fast doppelt so vielen Punkten wie der VfL Wolfsburg bleibt der VfB weiterhin auf Champions-League-Kurs. Nur vier Punkte trennen den VfB vom FC Bayern. Schade nur, dass die Mannschaft von gerade einmal rund 3.500 Fans angefeuert werden konnte. Denn obwohl das Spiel ausverkauft ist, macht ein Fan auf X seinem Frust Luft und zeigt ein Bild mit vielen leeren Plätzen. Wir haben die Reaktionen der Fans gesammelt.