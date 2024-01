Netzreaktionen zu Stuttgart gegen Mönchengladbach: „Da ist er wieder, der alte VfB“

9 Hängende Köpfe bei den Stuttgartern Foto: AFP/INA FASSBENDER

Nach einer Erfolgsserie des VfB Stuttgart, lediglich durch Dämpfer gegen echte Top-Clubs gebrochen, stellt sich nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach die Frage: Können die Fans in sozialen Netzwerken noch motzen? Können sie.









Link kopiert



Der VfB Stuttgart muss zu Beginn des neuen Jahres in der Bundesliga eine empfindliche Auswärtsniederlage hinnehmen. Borussia Mönchengladbach, derzeit in der unteren Tabellenhälfte unterwegs, schlägt die Schwaben am Sonntag mit 3:1. Wie gehen die Fans der erfolgsverwöhnten Stuttgarter damit um? Ein Blick in soziale Netzwerke wie X, ehemals Twitter, zeigt: Das Bruddeln haben sie nicht verlernt. Aber von der Totengräberstimmung, die dort zeitweise in den vergangenen Jahren herrschte, ist man weit entfernt.