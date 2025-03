Eine Hälfte lang dominiert die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend gegen Italien, dann muss sie im Viertelfinale der Nations League doch noch zittern. Am Ende wird ein geistesgegenwärtiger Balljunge zum gefeierten Helden.

Die deutsche Mannschaft legte los, als müsse sie einen Rückstand aufholen. Die erste Hälfte der traditionsreichen Partie Deutschland gegen Italien im Viertelfinale der Nations League war geprägt von der Dominanz und drei Toren der DFB-Elf.

Die Halbzeitpause war noch ein paar Minuten entfernt, da hatten die Fans in Dortmund bereits genug gesehen. Sie sangen: „Die Nummer eins der Welt sind wir!“ Dennoch musste das deutsche Team am Ende zittern und zog mit einem 3:3-Remis in die Finalrunde ein.

Der gefeierte Mann war im Netz allerdings kein deutscher Spieler, sondern ein Balljunge, welcher der DFB-Elf mit seiner Handlungsschnelligkeit zum zwischenzeitlichen 2:0 verhalf. Wir haben Reaktionen gesammelt.

Nach drei Toren in der ersten Hälfte war die Freude in den Sozialen Netzwerken groß darüber, schönen Länderspiel-Fußball zu sehen:

Der starke Beginn der DFB-Elf war für einige User direkt mit den Personalentscheidungen des Bundestrainers verbunden:

Zum unerwarteten Helden des Spiels aus deutscher Sicht avancierte ein Balljunge. Er reagierte und warf den Ball so schnell zu Joshua Kimmich, dass dessen Eckball die Italiener kalt erwischte – und es 2:0 für Deutschland stand. Das Internet feierte den Balljungen als zwölften Mann:

Ob sich die DFB-Elf bei ihm erkenntlich zeigen wird?

In der zweiten Hälfte brach die DFB-Elf ein und kassierte drei Gegentore. Das wurde online von den Fans entsprechend bewertet. Für diesen User schien es, als wäre die DFB-Elf bereits am Ballermann.

Als Dortmund-Fan muss man in den Kommentaren auf den Social-Media-Kanälen einiges über sich ergehen lassen. Die momentane Schwäche von Schwarz-Gelb in der Bundesliga strahlte in das Länderspiel hinein, das im Dortmunder Stadion stattfand:

Unter dem Strich scheinen die Fans Spaß aber mit der Partie gehabt zu haben. Der ein oder andere zeigt sich gar vom wenig geliebten Format der Nations League plötzlich überzeugt:

Ich habe der Nations League Unrecht getan. — Ralf Wiegand 🦋 ( @rtwsz.bsky.social) 23. März 2025 um 23:29

Das DFB-Team hat einen wichtigen Schritt in diesem Wettbewerb gemacht. Im Halbfinale der Nations League geht es jetzt gegen Portugal. Die Partie findet am 4. Juni in München statt. Klar ist schon jetzt: In der Form der ersten Hälfte des Italien-Spiels ist die deutsche Elf nur schwer zu schlagen.