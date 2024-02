Netzreaktion zum FC Bayern München: „Der schlechteste Trainer, den wir seit Jahren hatten“

Beim FC Bayern München läuft es momentan alles andere als rund. Der Trainerstuhl wackelt so stark wie lange nicht mehr. Auch der VfB Stuttgart hat seinen Anteil daran.

Der FC Bayern München wollte an diesem 22. Bundesliga-Spieltag die vergangenen zwei Patzer wieder gut machen. Erst die 0:3-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen und dann auch noch der Rückschlag im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom. Nun wollte man die Negativserie mit einem Sieg gegen Bochum beenden – doch auch nach diesem Spiel sind die Münchner ohne Punkte nach Hause gefahren.

Dort hatten die Bayern drei Punkte eigentlich fest eingeplant. Überraschenderweise konnten die Bochumer den FC Bayern aber mit 3:2 schlagen und somit den Münchnern die dritte Niederlage innerhalb einer Woche bescheren. Nach so einer Punkteausbeute rückt vor allem Trainer Thomas Tuchel immer mehr in die Kritik. Einige fordern seinen Rauswurf.

Lesen Sie auch

Wir haben die Netzreaktionen zur Tuchel-Krise auf X (ehemals Twitter) gesammelt.

Das sagt das Netz zur Tuchel-Krise

Dieser Fan fragt sich das, was wahrscheinlich viele Fußballfans umtreibt. Was muss noch passieren, bis Thomas Tuchel nicht mehr Trainer des FC Bayern ist.

„Der schlechteste Trainer, den wir seit Jahren hatten“. Dieser Fan drückt sich etwas direkter aus.

Einige Fans wollen nicht nur den Rauswurf des 50-Jährigen, sondern schlagen auch direkt eine Rückholaktion des ehemaligen Bayern-Trainers Hansi Flick vor.

Auch andere Fans sind nicht zufrieden mit der derzeitigen Situation, sind sich aber nicht sicher, ob es nur an Thomas Tuchel liegt, dass die Bayern sich momentan in einem Tief befindeen.

Oft wird auch über die Spieler des FC Bayern München geredet. Ob es wirklich immer an den Misserfolgen der vergangenen Trainer lag, oder ob die Stars schwer zu trainieren sind? Diese Frage sorgt auch bei den Fans für Gesprächsbedarf.

Dieser Fan erinnert an den Rausschmiss von Julian Nagelsmann und fragt sich, ob es damals schon ein anderes Problem gab. Der derzeitige Nationaltrainer wurde damals von Thomas Tuchel ersetzt, da die Triple-Chancen unerreichbar waren.

Für neue Trainervorschlage sorgen die Fans auch direkt – und wollen dem Niederländer Louis van Gaal, der von 2009 bis 2011 bereits Trainer des Rekordmeisters war, eine zweite Chance geben.

Für Druck beim FC Bayern sorgt diese Saison vor allem auch der VfB Stuttgart. Vier Punkte trennen die Münchener nur noch von den Schwaben.

Es ist abzuwarten, wie sich die Situation beim Rekordmeister entwickeln wird. Ob Tuchel letztendlich seinen Platz räumen muss oder ob die Chefetage des FC Bayern ihm doch noch eine Chance gibt, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Eine Sache ist klar: Beim FC Bayern herrscht dicke Luft. Am 24. Februar kommt dann auch noch RB Leipzig in die Allianz-Arena. Anstoß ist um 18:30.