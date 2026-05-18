Netzengpässe in Baden-Württemberg: EnBW schlägt Alarm wegen überlastetem Stromnetz

Wer heute einen Stromanschluss für sein Gewerbe oder den Ladepark braucht, muss sich teils lange gedulden. Die EnBW warnt: Der Netzengpass gefährde Arbeitsplätze und Energiewende.
Baden-Württembergs größter Energieversorger schlägt Alarm: Das Stromnetz im Land stoße zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen. „Wir erleben seit mehr als zwölf Monaten eine überraschend starke Dynamik bei Netzanschlussbegehren“, sagt EnBW-Vorstand Dirk Güsewell im Interview mit unserer Zeitung. Die Folge: Industriekunden, Gewerbebetriebe und Betreiber von Solar- und Windparks müssten teilweise jahrelang auf ihren Stromanschluss warten.