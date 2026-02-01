Netzbetreiber rüstet auf: Das hat es mit den vielen Baustellen zwischen Hohberg und Neuried auf sich

Der Netzbetreiber Transnet BW errichtet derzeit Strommasten für eine neue Hochspannungstrasse nach Süden – darunter auch eine Reihe von Provisorien.
Wer v om Neurieder Teilort Schutterzell kommend über die Ortenaustraße und die Ichenheimer Straße Richtung Niederschopfheim fährt, kommt derzeit an einer Reihe von Baustellen vorbei. Dort wachsen in nächster Zeit insgesamt 43 Masten für eine neue 380-Kilovolt-Stromtrasse zwischen Offenburg und Meißenheim in die Höhe. Sogenannte Gründungsarbeiten laufen bereits seit August. Bauherrin ist die Firma Transnet BW.