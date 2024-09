Netzbetreiber erklärt: So verhält man sich bei Gefahr an Stromleitungen richtig

So verhält man sich bei Gefahr an Stromleitungen richtig

1 Tief hängende Freileitungen wie in Aichhalden bergen Gefahrenpotenzial. (Archivfoto) Foto: Stephan Wegner

Der tödliche Stromunfall in Aichhalden hat vor Augen geführt, welche Gefahr von Freileitungen ausgehen kann. Der Netzbetreiber Netze BW klärt darüber auf, wie man sich in Gefahrensituationen richtig verhält.









Auch wenn die Freileitungen in einer vorgeschriebenen Mindesthöhe über dem Boden hängen, kann es bei land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten schnell zu lebensgefährlichen Situationen kommen, wie der Unfall in Aichhalden jüngst auf tragische Weise unter Beweis gestellt hat. „Wenn es zu einer Berührung mit einer Freileitung oder zum Herabfallen von Leiterseilen gekommen ist, besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung der Schadensstelle“, teilt die Netze BW mit. Der Netzbetreiber gibt daher folgende Verhaltenstipps für Gefahrensituationen: