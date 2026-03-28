Netzausbau in Schwörstadt: Kilometerlange Stromleitungen und 47 neue Straßenlaternen

Die Gemeinde Schwörstadt wächst. Deshalb wird auch die Infrastruktur ausgebaut.
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets „Am Rhein“ hat Naturenergie Netze umfangreiche Arbeiten zur Stromversorgung umgesetzt. Der regionale Netzbetreiber investierte dafür nach eigenen Angaben rund 900 000 Euro in eine leistungsfähige und zukunftssichere Energieinfrastruktur. Kern der Maßnahmen war der Aufbau einer stabilen Stromnetzinfrastruktur für das neue Quartier. Dazu errichtete das Unternehmen fünf Trafostationen und verlegte rund 1500 Meter Mittelspannungsleitung. Ergänzend wurden weitere 1500 Meter Rohrverband für die unternehmenseigene Kommunikationsinfrastruktur eingebaut. Insgesamt entstanden so rund 4000 Meter neue Leitungsinfrastruktur.