Netzausbau in Schwörstadt: Kilometerlange Stromleitungen und 47 neue Straßenlaternen

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Vorbereitung der Gebäudeanbindungen: 65 Hausanschlussvorverlegungen ermöglichen den späteren Bauherren eine Anbindung an das Stromnetz. Technisch anspruchsvoll waren zudem zwei Bahnquerungen, von denen eine in enger Abstimmung mit anderen Versorgungsunternehmen und eine eigenständig durch Naturenergie Netze umgesetzt wurde. „Unser Ziel war es, von Beginn an eine leistungsfähige und zukunftssichere Stromversorgung für das Neubaugebiet zu schaffen. Mit der Netzinfrastruktur legen wir die Grundlage dafür, dass sich die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner auf eine zuverlässige Versorgung verlassen können“, wird Daniel Philipp, Baukoordinator bei Naturenergie Netze, zitiert.