Netzausbau in Schwörstadt: Kilometerlange Stromleitungen und 47 neue Straßenlaternen
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Baukoordinator Daniel Philipp demonstriert eine Ortsnetztrafostation in Schwörstadt. Foto: Juri Junkov / Naturenergie Netze GmbH

Die Gemeinde Schwörstadt wächst. Deshalb wird auch die Infrastruktur ausgebaut.

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets „Am Rhein“ hat Naturenergie Netze umfangreiche Arbeiten zur Stromversorgung umgesetzt. Der regionale Netzbetreiber investierte dafür nach eigenen Angaben rund 900 000 Euro in eine leistungsfähige und zukunftssichere Energieinfrastruktur. Kern der Maßnahmen war der Aufbau einer stabilen Stromnetzinfrastruktur für das neue Quartier. Dazu errichtete das Unternehmen fünf Trafostationen und verlegte rund 1500 Meter Mittelspannungsleitung. Ergänzend wurden weitere 1500 Meter Rohrverband für die unternehmenseigene Kommunikationsinfrastruktur eingebaut. Insgesamt entstanden so rund 4000 Meter neue Leitungsinfrastruktur.

 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Vorbereitung der Gebäudeanbindungen: 65 Hausanschlussvorverlegungen ermöglichen den späteren Bauherren eine Anbindung an das Stromnetz. Technisch anspruchsvoll waren zudem zwei Bahnquerungen, von denen eine in enger Abstimmung mit anderen Versorgungsunternehmen und eine eigenständig durch Naturenergie Netze umgesetzt wurde. „Unser Ziel war es, von Beginn an eine leistungsfähige und zukunftssichere Stromversorgung für das Neubaugebiet zu schaffen. Mit der Netzinfrastruktur legen wir die Grundlage dafür, dass sich die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner auf eine zuverlässige Versorgung verlassen können“, wird Daniel Philipp, Baukoordinator bei Naturenergie Netze, zitiert.

Im Auftrag der Gemeinde übernahm die Firma zudem die Installation der öffentlichen Beleuchtung mit 47 neuen Straßenlaternen.

 