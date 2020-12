Netz und Mobilfunk "Es geistern Verschwörungstheorien herum"

Auch die neue Mobilfunk-Generation 5G bringt Vodafone in den Kreis Freudenstadt. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung, also alle besiedelten Gebiete, an das 5G-Netz anzubinden. Dabei werde Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich sei, zunächst an den 41 bestehenden Mobilfunkstationen im Kreis anbringen. Die ersten beiden 5G-Stationen wurden bereits in Schopfloch und Baiersbronn in Betrieb genommen.

Topographie der Region oft schwierig

Die Pandemie hat nach Einschätzung von Timm Kern verdeutlicht, welch herausragende Bedeutung einer zukunftsfähigen Digitalinfrastruktur zukommt. "Deshalb wollen wir Freie Demokraten Investitionen in die Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur in Höhe von rund zwei Milliarden Euro tätigen. Aber auch die bisherige Frequenzversteigerung muss überdacht werden." Aus Sicht von Kern muss in erster Linie die flächendeckende Versorgung im Fokus stehen, nicht die Einnahmen für den Bundeshaushalt.

Kimmel erklärte auch, dass die schwierige Topographie der Region mit vielen Höhenmetern dazu führt, dass die Mobilfunkversorgung physikalisch schwierig und mit hohen Investitionen verbunden ist. Oft seien auch Akzeptanzprobleme ein Hindernis für den Ausbau: "Es geistern teilweise Verschwörungstheorien herum, die Mobilfunkstrahlung als besonders gefährlich darstellen. Diesen gilt es mit Fakten zu begegnen, da Telekommunikationsanbieter selbstverständlich die hohen gesetzlichen Vorgaben beim Strahlenschutz strikt einhalten und entsprechend kontrolliert werden."

Dazu erklärte Kern: „Die Menschen haben zurecht hohe Erwartungen an Netze, Straßen und Schienen. Aber wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft ausgebaut werden soll, werden oft Einzelinteressen vor das Gemeinwohl gestellt und Projekte teils unfair bekämpft. Wir müssen dem mit transparenten Verfahren und offensiver, ehrlicher Kommunikation von Seiten der Kommunen und der Unternehmen begegnen. Gerade mit Blick auf die Anwendungen im industriellen Bereich, die beispielsweise durch den Mobilfunkstandard 5G möglich sind, müssen wir unsere Infrastruktur für die Menschen und die Unternehmen für die Zukunft gut aufstellen. Nur so bleiben die tollen Jobs in unserer Region erhalten und Firmen können durch Innovationen vorankommen."

Hunderte Haushalte von Störung betroffen

Auch die lokalen Einschränkungen im Vodafone-Netz im Bereich Horb am 8. und 9. Dezember wurden in dem Gespräch thematisiert. Mehrere hundert Haushalte konnten vorübergehend kein Breitband-Internet nutzen. Grund hierfür war ein sogenannter Routing-Fehler. Obwohl die Modems der Kunden online waren, konnten die betroffenen Kunden keine Internet-Seiten aufrufen. Dieser Fehler wurde durch ein Software-Update behoben. Seit dem Nachmittag des 9. Dezember steht das Netz wieder vollständig zur Verfügung. Kimmel bat im Namen von Vodafone die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.