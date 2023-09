Sonntagabend ist Krimi-Zeit: Statt dem Tatort prämierte am gestrigen Abend eine Folge der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. Im Debüt von Johanna Wokalek, ermittelt sie als Kommissarin Clara Blohm mit ihrem Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner) den mutmaßlichen Mord eines Uni-Dozenten. „Rapist“, also „Vergewaltiger“, steht auf dem nackten Rücken von Dawoud Alrashid, der am Institut für Postcolonial Studies tätig war. Sein Tod kommt einigen entgegen: Dem Iraker wird eine Vergewaltigung vorgeworfen; zudem wollte er für den Posten der Frauenbeauftragten kandidieren und die Sprechverbote an der Uni publik machen.

Schon vor der Ausstrahlung wurden anschließende, hitzige Diskussionen in den sozialen Medien vermutet. „Er liefert nämlich jede Menge Aufregerstoff“, heißt es in der Vorschau unserer Redaktion. Das zeigen auch die Reaktionen der Zuschauer.

Bei ihren Ermittlungen am Institut stößt das Duo auf wertvolle Hinweise und viel „Wokeness“

Deshalb wurde die Schauspielerin Johanna Wokalek kurzerhand umgetauftKomödie statt Krimi? Viele Polizei ruf-Fans amüsierten sich

Das gesellschaftspolitische Milieu des Polizeirufs überforderte den ein oder anderen Zuschauer

Deshalb hat ein Nutzer den passenden Vorschlag

Dieser Nutzer findet den satirischen Ansatz mutig

Auch Wokaleks Debut kam bei X-Nutzern (ehemals Twitter) gut an

Auch wenn einige Krimi-Fans enttäuscht waren...

...fühlten sich viele Zuschauer bestens unterhalten

Nach der Ausstrahlung gönnte sich dieser Zuschauer ein etwas anderes Dessert

Der Polizeiruf in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Polizeiruf“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Polizeiruf nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Polizeiruf“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek.

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 17. September, 20.15 Uhr, ARD