Nach dem Überfall auf die "Netto"-Filiale in der Villingendorfer Neckarstraße sucht die Polizei nun nach Zeugen.















Kreis Rottweil - Der Vorfall hatte am Dienstagmorgen den ganzen Ort in Aufregung versetzt. Kurz nach Öffnung des Marktes gegen 7 Uhr hatte der Täter den Discounter betreten und war mit wenigen Waren an die Kasse gegangen. Als die 23-jährige Kassiererin dann die Kasse öffnete, hatte der Mann eine Pistole auf sie gerichtet und sie dazu aufgefordert, ihm das Bargeld auszuhändigen. Schließlich griff er selbst in die Kassenschublade und erbeutete auf diese Weise laut Polizei mehrere Hundert Euro.

Nachdem es dem Täter zunächst gelungen war, unerkannt zu fliehen und auch ein Nachsetzen des einem Instinkt folgenden Filialleiters erfolglos geblieben war, hatte die Polizei eine Großfahndung mit mehreren Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei eingeleitet. Ein ebenfalls eingesetzter Polizeihubschrauber lokalisierte wenige Zeit später einen Verdächtigen in einem nahe liegenden Maisfeld zwischen Villingendorf und Herrenzimmern.

26-Jähriger festgenommen

Kurz darauf wurde ein 26-jähriger Mann festgenommen. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe sowie die beschriebene Tatkleidung und auch Bargeld aufgefunden. Der Festgenommene, der aus dem Kreisgebiet stammt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, der in Vollzug gesetzt wurde.

Die Kriminalpolizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Rottweil ermitteln weiter in dem Fall, wie am Mittwoch mitgeteilt wird. Sie bringen den Festgenommenen mit einem Raubüberfall auf den "Norma" am 5. März in Rottweil am Kriegsdamm in Verbindung. Der junge Mann steht im Verdacht, gegen 21 Uhr die dortige Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und ebenfalls beraubt zu haben.

Zu dem Überfall am Dienstag in Villingendorf suchen die Ermittler noch eine Frau, die frühmorgens gegen 7 Uhr vermutlich als einzige Kundin an der Kasse stand, als der Überfall stattfand. Sie ist für die Polizei eine wichtige Zeugin und wird gebeten, sich unter Telefon 0741/47 70 zu melden.