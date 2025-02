G8 am OHG Nagold Kinder und Eltern stehen unter großem Druck

Über den geplanten parallelen G8- und G9-Zug am OHG in Nagold wird diskutiert. Unsere Leserin Gabi Huber aus Nagold hat uns dazu ihre Meinung geschrieben. In ihren Augen ist das G8 gescheitert.