Frohe Kunde für die Bürger Geislingens: Am kommenden Dienstag, 27. Mai, öffnet der modernisierte Netto Marken-Discount in er Vorstadtstraße seine Türen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 773 Quadratmetern werden konventionelle und Bioprodukte angeboten. 53 Parkplätze sind vorhanden.

Am 1. April hatte Netto in Balingen-Weilstetten Richtfest für eine neue Filiale gefeiert. Hier ist die Übergabe des Netto-Marktes für Ende Juni geplant. Die Eröffnung könnte bereits Mitte Juli sein. Außerdem verfügt der Neubau in Weilstetten über sechs Wohnungen, die in etwa 90 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Die Wohnungen sollen im Oktober übergeben werden.

Im September 2023 hatte die Supermarktkette ein gänzlich neue Filiale in Albstadt-Onstmettingen eröffnet.