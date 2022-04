1 Lediglich ein Stockwerk hoch soll das in Weilstetten geplante "Nahversorgungszentrum Grauenstein" werden. Rund 3800 Einwohner hoffen darauf, damit wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Ort zu erhalten. Foto: Link

Der Balinger Gemeinderat will sich wegen Anwohnerbeschwerden noch genauer über den geplanten Netto-Markt in der Wilhelm-Kraut-Straße informieren. Da die Volksbank dessen Bau mit dem in Weilstetten geplanten Discounter verknüpft hat, ist auch die Entscheidung darüber vertagt worden.















Balingen-Weilstetten - Seit langem haben die Bürger in Weilstetten keine Möglichkeit mehr, direkt im Ort frische Lebensmittel für den täglichen Bedarf zu kaufen. Das soll sich mit dem künftigen Nahversorgungszentrum ändern, das zwischen der Straße Grauenstein und der Sonnenstraße geplant ist, direkt gegenüber der Turn- und Festhalle.

Vor allem für die Nahversorgung

Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen eingeschossigen Netto-Lebensmittelmarkt, den die Volksbank Hohenzollern-Balingen bauen will. Diese Höhe sei mit den umliegenden Gebäuden vereinbar, sagte Balingens Baudezernent Michael Wagner jüngst im Technischen Ausschuss. Zwar sollen dort nur vergleichsweise wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung hofft aber, dass verstärkt Kunden aus fußläufiger Entfernung den Markt frequentieren werden – für sie ist das neue Nahversorgungszentrum in Weilstetten schließlich auch gedacht.

Ehe der Markt aber gebaut werden kann, muss für diese "Sondernutzung" der Fläche ein "vorhabenbezogener Bebauungsplan" aufgestellt werden. Diese regelt, dass zumindest für die kommenden 15 Jahre – so lange soll der Mietvertrag gelten – auch nur ein Markt an dieser Stelle erlaubt ist.

Orstvorsteher Schneider: Bevölkerung verlangt den Markt

Weilstettens Ortsvorsteher Wolfgang Schneider appellierte im Technischen Ausschuss an die Gemeinderäte, für dieses Vorhaben zu stimmen: Der Netto-Markt sei in der Bevölkerung stark nachgefragt. Dieser verspreche endlich wieder adäquate Einkaufsmöglichkeit für fast 3800 Einwohner.

Doch die Entscheidung wird nun – wie auch in Sachen des Netto-Markts in der Wilhelm-Kraut-Straße – aber am 26. April oder gar erst am 25. Mai fallen: Der Technische Ausschuss vertagte den Beschluss, bei zwei Gegenstimmen.

Entscheidung erst im Gemeinderat

Die gewählten Bürgervertreter verdeutlichten, dass sie die Notwendigkeit des Nahversorgungszentrums in Weilstetten nicht in Frage stellten. Sie stören sich aber daran, dass die Volksbank dessen Bau von der Genehmigung des Netto-Markts in Balingen abhängig mache. Dieser aber ist bei den unmittelbaren Anwohnern umstritten. Vor der Entscheidung im Gemeinderat wollen die Fraktionen sich noch genauer informieren und miteinander beraten.