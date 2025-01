Vortrag im Rathaus Diese Rolle spielte die Schramberger Stadtverwaltung in der NS-Zeit

Immer mehr Stühle mussten am Montag, dem 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung und Gedenktag für Opfer des Nationalsozialismus, in den in den Großen Ratssaal gebracht werden, damit alle der rund 10O Gäste einen Sitzplatz hatten, zum Vortrag von David Kuhner und Robin Wußler am Holocaustgedenktag.