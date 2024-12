Netflix-Welthit: Zweite Squid Game-Staffel fulminant gestartet

1 Lee Jung-jae als Seong Gi-hun will den "Squid Game"-Machern in Staffel 2 das Handwerk legen. (undatiertes Handout) Foto: No Ju-Han/Netflix/dpa

Neue Spiele, neue Opfer, neues Leid, neue hohe Abrufzahlen: Die koreanische Serie «Squid Game» ging Weihnachten in die zweite Runde und bannt wieder Millionen weltweit vor dem Bildschirm.









Seoul/Berlin - Das Drama um scheinbar harmlose, jedoch am Ende tödliche Kinderspiele ist die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt: Jetzt hat die zweite Staffel der koreanischen Produktion "Squid Game" einen starken Start hingelegt. Sie wurde weltweit rund 68 Millionen Mal innerhalb von vier Tagen abgerufen. Das geht aus den neuesten Netflix-Wochencharts hervor (23. bis 29.12.), die am Dienstagabend veröffentlicht worden sind. Die sieben neuen Episoden (zwischen 50 und 75 Minuten lang) gingen am 26. Dezember online.