Netflix und Co. Streamingtipps: Die 11 besten neuen Serien im Dezember

Neue Fortsetzungsgeschichten mit Smilla, Miss Sophie, Emily und Amadeus – und auch Taylor Swift wird Serienheldin: Diese Neustarts sollten Sie im Dezember nicht verpassen.
Zwar haben die ersten vier Episoden des „Stranger Things“-Finales dafür gesorgt, dass der November mit einem Knall zu Ende ging. Doch wer diese gleich am Stück geschaut hat, braucht jetzt etwas Geduld: Erst am 2. Weihnachtsfeiertag werden die nächsten drei Folgen veröffentlicht. Deshalb stellen wir hier elf weitere interessante Serien vor, die im Dezember bei Netflix, Prime Video und Co. starten.