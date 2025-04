Von „Last of Us“ über „Dark Mirror“ und „Andor“ bis „How To Sell Drugs Online (Fast)“: Diese Serienstarts sollten Sie im April nicht verpassen.

Was bringt der neue Monat? Wir stellen hier die elf interessantesten Streaming-Serien vor, die im April bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. starten.

1. The Bondsman

Der Kopfgeldjäger Hub Halloran (Kevin Bacon) wird ermordet, lebt aber weiter. Denn er muss als Strafe für seine Sünden im Auftrag des Teufels all jene Seelen jagen, die es irgendwie geschafft haben, aus der Hölle zu entkommen. Der dämonische Job bietet ihm aber auch eine Chance, einige seiner Fehler wiedergutzumachen – und sogar seine Karriere als Countrymusiker voranzutreiben. Prime Video, 3. April

2. Dying for Sex

Als Molly (Michelle Williams) mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird, beschließt sie, dass sie in ihrem Leben zu viel verpasst hat, verlässt ihren Mann und stürzt sich in sexuelle Abenteuer. Die Miniserie beruht auf dem Podcast „Dying for Sex“, der die wahre Geschichte Molly Kochans erzählt, die im Alter von 45 Jahren an Krebs starb. Disney+, 4. April

3. The Handmaid’s Tale (Staffel 6)

Das dystopische Seriendrama, das Margaret Atwoods in einem christlich-fundamentalistischen Amerika spielenden Roman „Der Report der Magd“ weitererzählt hat, geht zu Ende. Zwar wird Elisabeth Moss in der sechsten Staffel ein letztes Mal in der Hauptrolle als June zu sehen sein, aber es ist bereits ein Spin-off geplant, das 15 Jahre nach „The Handmaid’s Tale“ spielt. Magenta TV zeigt die sechste Staffel zeitgleich zur Ausstrahlung beim US-Streamingdienst Hulu. Magenta TV, 8. April

4. How to Sell Drugs Online (Fast) (Staffel 4)

Noch eine Serie verabschiedet sich – aber eine, mit der man gar nicht mehr gerechnet hatte. „How to Sell Drugs Online (Fast)“ war 2019 eine der ersten deutschen Netflix-Serien und hat vier Jahre pausiert – was ganz gut passt: Schließlich beginnt die finale Staffel damit, dass Moritz (Maximilian Mundt), der als Schüler einen Online-Drogenversand aufgebaut hat, nach vier Jahren aus dem Knast entlassen wird. Netflix, 8. April

5. Black Mirror (Staffel 7)

Charlie Brookers Anthologieserie gelingt es immer wieder neu, düster-satirisch in die Zukunft zu blicken. In der siebten Staffel gibt es aber ausnahmsweise auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. In einer der sechs neuen Episoden werden die Abenteuer des Raumschiffs „USS Callister“ aus der vierten Staffel fortgesetzt – und auch das Thema des interaktiven Films „Black Mirror: Bandersnatch“ (2018) soll in einer der Folgen wieder aufgegriffen werden. Netflix, 10. April

6. Your Friends & Neighbors

John Hamm sieht immer noch genauso aus wie der 50er-Jahre-Reklamemann Don Draper, den er in „Mad Men“ spielte. Jetzt heißt er Andrew Cooper, ist Hedge-Fonds-Manager, wird aber, nachdem er seinen Job verliert, zum Einbrecher: Er klaut bei Freunden und Nachbarn in Schränken und Schubladen verstaubende absurd teure Uhren, Weine oder Birkin Bags und tauscht auch mal einen Original-Roy-Lichtenstein gegen eine Fälschung aus. Jonathan Tropper („Banshee“) vermengt in diesem in einer grotesk dekadenten Welt spielenden Drama Gesellschaftssatire und Krimi. Apple TV+, 11. April

7. The Last of Us (Staffel 2)

Die beste Videospielverfilmung aller Zeiten geht endlich weiter: Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) sind fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel in einer postapokalyptischen Welt unterwegs, in der überall neue tödliche Gefahren lauern. Sky/Wow, 14. April

8. Star Wars: Andor (Staffel 2)

Willkommen zurück in einer weit, weit entfernten Galaxie: In der zweiten Staffel der Thrillerserie „Andor“, die vor den Ereignissen des „Star Wars“-Originalfilms von 1977 spielt, kommt der Krieg zwischen dem Imperium und den Rebellen immer näher, und Cassian Andor (Diego Luna) gewinnt in der Rebellenallianz mehr und mehr an Bedeutung. Disney+, 23. April

9. You (Staffel 5)

Nachdem der Psychothriller um den Stalker und Serienkiller Joe Goldberg (Penn Badgley) zwischendurch Abstecher nach Kalifornien und nach Europa gemacht hat, kehrt „You“ in der finalen fünften Staffel zurück nach New York City. Netflix, 24. April

10. Parallel Me

Eine Was-wäre-wenn-Serie aus Deutschland: Change-Managerin Toni (Malaya Stern Takeda) darf mit Hilfe eines magischen Schals alternative Versionen ihres Lebens ausprobieren: Mal leitet sie eine Surfschule, mal ist sie K-Pop-Star, mal ist sie schwanger, mal dealt sie mit Drogen. Paramount+, 26. April

11. Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge

Der Comic „Der Kampf der Häuptlinge“ (1966) lieferte schon 1989 die Vorlage für den Trickfilm „Operation Hinkelstein“. Nun wird aus der Story, in der der Druide Miraculix das Rezept für den Zaubertrank vergisst, eine fünfteilige Animationsserie. Netflix, 30. April

