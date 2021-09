11 Wie wäre es zum Beispiel mit „The Morning Show“, „Scenes from a Marriage“, „Sex Education“ oder „Haus des Geldes“ (von links oben im Uhrzeigersinn)? Einen Überblick über die interessantesten Serien des Monats bietet unsere Bildergalerie. Foto: Apple TV+, Sky, Netflix (2)

Disney kann auch Horror. Netflix gibt Aufklärungsunterricht für Fortgeschrittene. Der größte Raubüberfall der TV-Geschichte geht zu Ende. Und Jennifer Aniston ist zurück. Diese zehn Streamingserien sollten Sie im September nicht verpassen.

Stuttgart - Was bringt der September? In unserer Bildergalerie stellen wir die 10 interessantesten Fernseh­serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten.

„Haus des Geldes“ und „Sex Education“ sind zurück

Der September protzt zwar auch mit einigen vielversprechenden Serien-Neustarts. Vor allem aber hat der Monat einige spektakulären Rückkehrer im Angebot. Das dystopische Drama The Handmaid’s Tale (Magenta TV) bringt es inzwischen auf vier Staffeln. Der spanische Heist-Thriller Haus des Geldes (Netflix) geht nach fünf Staffeln zu Ende. Das Seriendrama The Morning Show (Apple TV+) mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon wird ebenso fortgesetzt wie die unverkrampft-diverse Coming-of-Age-Komödie Sex Education (Netflix).

„Scenes of a Marriage“ und „Foundation“ starten

Außerdem empfehlen wir im September die Anthologieserie American Horror Stories (Disney+), den von Curtis Jackson produzierten Krimi BMF (Starzplay), die in den 1960ern spielende französische Historiendrama Voltaire High (Amazon Prime), die Familienserie Dr. Doogie Kamealoha (Disney+), die von einem medizinischen Wunderkind erzählt, das an Ingmar Bergman angelehnte Drama Scenes from a Marriage (Sky) und das Science-Fiction-Epos Foundation (Apple TV+), das auf Isaac Asimovs Erzählzyklus beruht.

Starttermine, Inhaltsangaben, Trailer, Stars

In unserer Bildergalerie erfahren Sie mehr über die 10 Serien, die Sie im September nicht verpassen sollten. Viel Spaß beim Durchklicken!