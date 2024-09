Was bringt der September? Wir stellen die elf interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei wie Netflix, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. Ein neuer Sommer

Kaum jemand hat in den vergangenen Jahren in so vielen TV-Serien mitgespielt wie Nicole Kidman – von „Big Little Lies“ bis „The Undoing“, von „Special Ops: Lioness“ bis „Expats“. Vor allem mörderische Stoffe haben es ihr angetan. In der sechsteiligen Mysteryserie „Ein neuer Sommer“ spielt sie nun eine unverschämt reiche Krimiautorin, die eine der Verdächtigen ist, als ein Todesfall die Vorbereitungen der Hochzeit ihres Sohnes auf Nantucket stört. Netflix, 5. September

2. In Vogue: The 90s

Das Fernsehen hat die Modebranche als Serienstoff entdeckt. Nachdem zuletzt fiktionalisiert die Lebensgeschichten von Karl Lagerfeld („Becoming Karl Lagerfeld“) und Christian Dior („The New Look“) zu Seriendramen wurden, widmet sich nun „In Vogue: The 90s“ in dokumentarischer Form der Mode der 1990er Jahre. Zu Wort kommen zum Beispiel Anna Wintour, Victoria Beckham und Claudia Schiffer. Disney+, 13. September

3. Tulsa King 2

Sylvester Stallone ist wieder der Mafioso Dwight, der nach Oklahoma verbannt wurde. Dwight baut dort zwar sein eigenes Imperium auf, legt sich aber mit der Mafia aus Kansas City und einem Geschäftsmann aus Tulsa an – und hat die Brücken nach New York City noch nicht ganz abgebrochen. Paramount+, 15. September

4. Agatha All Along

Die Hexe Agatha Harkness ist eine der zahllosen Figuren, die sich Stan Lee und Jack Kirby für das Marvel-Comic-Universum ausgedacht haben. Sie hatte schon im Jahr 1970 ihren ersten Auftritt in einer „Fantastic Four“-Story. Ins Fernsehen schaffte sie es aber erst 2021 als Nebenfigur der Serie „WandaVision“. Nun bekommt Agatha (Kathryn Hahn) ihre eigene Spin-off-Serie und muss sich zum Beispiel mit einem mysteriösen Teenager herumschlagen. Disney+, 18. September

5. Der Upir

Fahri Yardim („Jerks“) und Rocko Schamoni („Fraktus“) sind die eher uncool-chaotische Antwort des deutschen Fernsehens auf Bella und Edward, auf Mina und Graf Dracula, auf Buffy und Angel: In der achtteiligen Blutsauger-Komödie spielt Yardim den hippen Berliner Burgerbuden-Besitzer Eddie, der von dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vampir Igor gebissen wird und sich allmählich in einen Untoten verwandelt. Joyn, 18. September

Fahri Yakim und Rocko Schamoni in „Der Upir“ Foto: Joyn

6. Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

Kein Monat ohne True-Crime-Schocker: Im Jahr 1989 erschossen die Brüder Lyle und Erik Menendez (Alexander Chavez und Cooper Koch) in Beverly Hills erst ihre Eltern José und Kitty (Javier Bardem und Chloë Sevigny) und gingen dann ins Kino. Die Serie, die am Erfolg von „Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ anknüpfen möchte, ist vor allem an der Frage interessiert, wer wirklich die Schuld an dieser grausigen Tat trägt. Netflix, 19. September

7. The Penguin

Wie schon in dem Film „The Batman“ mimt Colin Farrell von der Maske grotesk entstellt Oz Cobblepot. Der Mann, den sie auch den Pinguin nennen, will sich nun vom Falcone-Clan holen, was ihm zusteht – und kommt mit seinen Intrigen irgendwie immer durch. Selten wurde die Welt der DC-Comics so trist inszeniert wie in dieser brutalen, etwas geschwätzigen Miniserie, die klassischen Gangsterfilmen nacheifert. Gotham als vom organisierten Verbrechen bestimmte Großstadt sieht kein bisschen wie eine Metropole des Superhelden-Universums aus, in dem auch Superman, Wonder Woman oder Aquaman zu Hause sind. Sky, 20. September

8. La Maison

Und noch mehr Haute Couture in Serie: Die französische Produktion „La Maison“ mit Lambert Wilson und Amira Casar erzählt von den Verwicklungen rund um ein bedeutendes Pariser Modeatelier, vom Traum von Luxus und Eleganz und von zwei rivalisierenden Familienclans. Apple TV+, 20. September

9. Midnight Family

Apple TV+, 25. September

10. Nobody Wants This

ann das gut gehen? Joanna glaubt nicht an Gott, aber an die Freiheit der Liebe und lässt das gerne auch alle in ihrem Sex-Podcast wissen. Noah ist Rabbi und neuerdings wieder Single. Davon, was passiert, wenn zwei so unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und sich ineinander verlieben, erzählt die Comedyserie mit Kristen Bell („Veronica Mars“) und Adam Brody („O. C., California“). Netflix, 26. September

11. The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol

Norman Reedus war als Daryl Dixon der Fanliebling in „The Walking Dead“. Wie schon die erste Staffel des Spin-offs der Zombieserie spielt auch die Fortsetzung „Daryl Dixon – The Book of Carol“ im post-apokalyptischen Frankreich. Mit dabei: Melissa McBride und Clémence Poésy. Magenta TV, 30. September

