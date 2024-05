„Bridgerton“ kehrt zurück, Disney feiert den „Star Wars“-Tag, und Moritz Bleibtreu ist ein Tausendsassa: Was Sie im Mai bei Netflix, Amazon Prime und Co. nicht verpassen sollten.

Was bringt der Mai? Wir stellen die zwölf interessantesten TV-Serien vor, die bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. Ein ganzer Kerl

David E. Kelley (Ally McBeal“, „Big Little Lies“) knöpft sich in dem sechsteiligen Seriendrama einen der großen Romane des US-Schriftstellers Tom Wolfe („Fegefeuer der Eitelkeiten“) vor: In der Adaption von „Ein ganzer Kerl“ spielt Jeff Daniels Charlie Croker, einen Immobilienmagnaten in Atlanta , der vom Bankrott bedroht wird – und alles tut, um das zu verhindern. Netflix, 2. Mai

2. The Tattooist of Auschwitz

Lali steigt im Jahr 1942 in Bratislava in einen Zug nach Polen. Auf seinen Mantel klebt ein Judenstern. Als irgendwann die Türen der Waggons wieder aufgehen, in die Lali und all die anderen gepfercht wurden, ist das Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ nicht weit, und ein deutscher Kommandant ruft: „Willkommen in Auschwitz!“ Beruhend auf der wahren Geschichte des slowakischen Juden Lali Sokolov (und dem Roman von Heather Morris) vermengt die Serie Holocaust-Drama und Liebesgeschichte und erzählt in oft nicht leicht zu verdauenden Bildern von den Schuldgefühlen eines Überlebenden. Sky/Wow, 2. Mai

3. Star Wars: Geschichten des Imperiums

Am 4. Mai wird der „Star Wars“-Tag gefeiert, weil „May the fourth“ im Englischen genauso klingt wie die ersten Worte aus „May the force be with you!“ (Möge die Macht mit dir sein!) Der Disney-Konzern, der die „Star Wars“-Rechte besitzt, nutzt nun die Gelegenheit, um an diesem Tag eine Animationsserie zu starten, die einmal mehr den Kampf zwischen der guten und der bösen Seite der Macht schildert und variiert. Disney+, 4. Mai

4. Dark Matter

Achtung, Verwechslungsgefahr! Der Science-Fiction-Sechsteiler nach einem Roman Blake Crouchs hat nichts mit der sensationellen gleichnamigen Lichtinstallation in Berlin oder der Serie „Black Mirror“ zu tun – obwohl er mit dieser durchaus die Vorliebe für bösartige Versuchsanordnungen teilt. Ein Physiker verirrt sich eines Tages in eine Art Paralleluniversum und versucht dann, in seine eigene Realität zurückzukehren. In Hauptrollen: Joel Edgerton und Jennifer Connelly Apple TV+, 8. Mai

5. Bodkin

In dem nur auf den ersten Blick idyllischen irischen Küstenkaff Bodkin verheddert sich ein True-Crime-Podcast-Trio in einer mysteriösen Geschichte. Die schwarzhumorige Thrillerserie stammt von Will Forte („The Last Man on Earth“). Netflix, 9. Mai

6. Maxton Hall – Die Welt zwischen uns

Harriet Herbig-Matten, die man vor allem als Tina aus der „Bibi & Tina“-Serie kennt, ist jetzt Ruby Bell, die als Stipendiatin ans elitäre College Maxton Hall wechselt. Damian Hardung, der schon im „Club der roten Bänder“ Herzen erobert hat, ist nun der arrogante Millionärserbe James Beaufort. Den Rest kann man sich denken in dieser Serienadaption der Young-Adult-Buchreihe von Mona Kasten. Amazon Prime, 9. Mai

7. Bridgerton 3

Der Streik der US-Autorinnen und -Autoren hat die Wartezeit der „Bridgerton“-Fans unerträglich verlängert. Nun endlich startet die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie, die allerdings in zwei Etappen veröffentlicht wird (die Episoden 5-8 erscheinen erst am 13. Juni). Diesmal steht die Liebesgeschichte von Penelope Featherington (Nicola Coughlan) im Mittelpunkt, die einen Ehemann sucht. Dabei will ihr Colin Bridgerton (Luke Newton) helfen – bis die beiden merken, dass sie füreinander bestimmt sein könnten. Netflix, 16. Mai

8. The Big Cigar

Huey P. Newton war der Gründer der Black Panther Party, einer radikale Bewegung, die sich in den 1960ern und 1970ern für eine sozialistische Revolution und die Rechte der Afroamerikaner einsetzte. Die Miniserie erzählt Netwons Geschichte. Apple TV+, 17. Mai

9. Ein Gentleman in Moskau

Russland ist im Jahr 1922 ein gefährlicher Ort – besonders für Aristokraten. Graf Alexander Rostow (Ewan McGregor) überlebt nur deshalb die Säuberungsaktionen der Bolschewiken, weil er im Jahr 1916 ein Gedicht verfasst hat, das als revolutionär gelten könnte. Deshalb wird er jetzt nur zu lebenslangem Hausarrest im Luxushotel Metropol verurteilt, muss allerdings von seiner Suite in ein Dienstboten-Kämmerchen umziehen. Paramount+, 17. Mai

10. Pauline

„Rosemaries Baby“ auf Deutsch und in lustig-absurd: Nach einem One Night Stand wird Pauline (Sira-Anna Faal aus „Druck“) ungewollt schwanger und findet heraus, dass Lukas (Ludger Bökelmann aus „Dark“), der Vater des Kindes, zufällig auch der Sohn des Teufels ist. Coming-of-Age-Mysteryserie. Disney+, 22. Mai

11. Viktor bringt’s

Viktor Kudinski (Moritz Bleibtreu) ist Servicetechniker, sein Sohn Mika (Enzo Brumm) Philosophie-Student. Als seltsames Paar installieren sie in dieser schrillen Comedyserie in Berlin Kaffeeautomaten oder Waschmaschinen und kommen sich allmählich menschlich näher. Amazon Prime, 30. Mai

12. Geek Girl

„Geek Girl“: Emily Carey als Harriet Manners Foto: Netflix

Die Coming-of-Age-Serie orientiert sich an Holly Smales „Geek Girl“-Romanen, die von Harriet Manners erzählen, einem Teenagermädchen, das als Nerd ein seltsamer Außenseiter ist, bis es zum Gesicht einer exklusiven Werbekampagne wird. Netflix, 30. Mai