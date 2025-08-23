Kurz vor Schluss müssen die Dreharbeiten für die Erfolgsserie in Venedig wegen eines Todesfalls unterbrochen werden. Vermutet wird, dass das Mitglied der Film-Crew einen Herzinfarkt erlitt.
Venedig - Wegen eines Todesfalls am Set haben die Dreharbeiten für die Fortsetzung der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" kurz vor Schluss unterbrochen werden müssen. Beim Dreh für die fünfte Staffel in einem Hotel in Venedig brach ein 47 Jahre alter Regieassistent plötzlich zusammen, wie vonseiten der Stadtverwaltung bestätigt wurde. Der Italiener konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Vermutet wird, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitt. Unklar ist, wie lange die Dreharbeiten ruhen.