Herzogin Meghan (43) gibt in ihrer neuen Show Tipps fürs Kochen, Backen, Gärtnern. Nun teilte sie mit, dass es eine weitere Staffel geben soll. Dabei fallen die Kritiken eher verhalten aus.

London - Herzogin Meghan (43) plant eine weitere Staffel ihrer neuen Lifestyleserie. Es werde eine zweite Staffel von "With Love, Meghan" geben, kündigte die Frau des britischen Prinzen Harry bei Instagram an. Auch der Streamingdienst Netflix bestätigte das auf seinem Kanal.

In den ersten acht Folgen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, gibt Meghan Tipps fürs Kochen, Backen, Gärtnern und Gastgeben. Die Kritiken fielen in Großbritannien eher verhalten aus.

Die Zeitung "Times" schrieb, die Serie sei zwar voll von Haushaltstipps und unermüdlichem Lächeln, wirke aber aufgesetzt, selbstgefällig und klebrig. Einer Kritikerin des "Guardian" fehlte es an Humor, Ironie und Selbsterkenntnis.

Meghans neues Geschäftsmodell

Meghan und Harry (40) - der jüngere Sohn von König Charles III. (76) - hatten sich vor fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen als zerrüttet.

Um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, schloss das Paar Millionendeals mit den Streamingunternehmen Spotify und Netflix ab. Meghan, die früher in der Serie "Suits" mitspielte, hat auch eine Lifestylemarke gegründet, mit der sie unter anderem Fruchtaufstriche und Backmischungen vermarkten will.