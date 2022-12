Staatsanwaltschaft erläutert Ermittlungen laufen nach Kaufland-Vorfall in Schramberg

Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Einbruch in den Schramberger Kaufland-Markt am Montagabend dauern an. Die Staatsanwaltschaft klärt derweil darüber auf, weshalb die drei mutmaßlichen Täter bereits am Dienstag wieder auf freiem Fuß waren.