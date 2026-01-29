Netflix-Deal: Zarrellas kriegen Reality-Serie wie die Kaulitz-Brüder

Bei «Kaulitz & Kaulitz» gewähren Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben. Nun dreht Netflix eine Doku-Serie namens «Die Zarrellas» mit Sänger und Moderator Giovanni Zarrella und seiner Frau.
Berlin - Moderator Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina bekommen ihre eigene Serie bei Netflix. Sie seien "eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands", teilte der Streamingdienst mit. Das Reality-Projekt erinnert an den Hit "Kaulitz & Kaulitz", in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.