Was bringt der neue Monat? Wir stellen hier die zwölf interessantesten Streaming-Serien vor, die im März bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. starten.

1. Daredevil – Born Again

Vor zehn Jahren war „Daredevil“ die erste Netflixserie aus Marvels Superhelden-Universum. Nach drei Staffeln verlor der Streamingdienst aber das Interesse an den Raufereien des blinden Rechtsanwalts Matt Murdock (Charlie Cox). Dank Disney muss er sich nun doch wieder mit dem Oberschurken Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) herumschlagen. Disney+, 5. März

2. Der Leopard

Luchino Viscontis historisches Panorama „Der Leopard“ aus dem Jahr 1963 gilt als Meisterwerk der Filmkunst. Damals hatten Burt Lancaster, Claudia Cardinale und Alain Delon die Hauptrollen in einem üppig ausgestatteten und aufwendig inszenierten überlangen Film, der im Sizilien des 19. Jahrhunderts spielt. Der Versuch, diesen schweren Stoff, der auf einem Roman Giuseppe Tomasi di Lampedusas beruht, als Sechsteiler neu zu verfilmen, darf daher durchaus als tollkühn bezeichnet werden. Netflix, 5. März

3. Krähenmädchen

Eine Polizeidetektivin und eine Psychotherapeutin versuchen, die Mordserie an jungen Männern aufzuklären, und stoßen dabei auf eine lange Geschichte des Missbrauchs. Dass die Story der britischen Krimiserie sehr nach Nordic Noir riecht, könnte daran liegen, dass die Vorlage vom schwedischen Autorenduo Erik Axl Sund stammt. Magenta TV, 6. März

4. Ghosts

Die britische Sitcom „Ghosts“ (2019–2023), die von einem jungen Paar erzählt, das in ein geerbtes Herrenhaus zieht und sich dort mit exzentrischen Geistern aus unterschiedlichen Epochen arrangieren muss, war so gut, dass sie bereits 2021 fürs US-Fernsehen adaptiert wurde. Und jetzt gibt es auch eine deutsche Version, bei der Emma und Felix es sogar mit Gespenstern aus der Steinzeit und der Zeit der Römer zu tun bekommen. ARD Mediathek, 7. März

5. When Life Gives You Tangerines

Südkorea kann auch anders: Dieses entzückende Melodram erzählt einfühlsam vom Leben und Lieben auf der Vulkaninsel Jeju: vor allem von der rebellischen Ae-su und dem hartnäckigen Gwan-sik und von ihrer von Aufs und Abs geprägten, über viele, viele Jahre andauernden Freundschaft. Netflix, 7. März

6. The Wheel of Time

Zwar hat diese Prime-Video-Fantasyserie genauso wie „Shadow & Bone“ auf Netflix nicht wirklich die hohen Erwartungen der Fantasyfans und die Hoffnungen auf ein neues „Game of Thrones“ erfüllt. Trotzdem spendiert Amazon der Verfilmung von Robert Jordans Buchreihe „Das Rad der Zeit“ eine dritte Staffel. Prime Video, 13. März

7. Dope Thief

Zwei Kleinkriminelle aus Philadelphia halten es für eine coole Idee, sich als Agenten der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA auszugeben, bis sie versehentlich über einen der größten Drogenringe an der US-Ostküste stolpern. In dem von Ridley Scott produzierten Krimi spielen Brian Tyree Henry und Wagner Moura die Hauptrollen. Apple TV+, 14. März

8. Die Totenfrau

In der ersten Staffel dieses Alpen-Krimis hat es nicht lange gedauert, bis immer mehr Leichen auf dem Balsamiertisch der Bestatterin Blum (Anna Maria Mühe) landeten. Und weil es außerdem noch um Menschenhandel, bizarre Sex- und Gewaltspiele und eine finstere Verschwörung der Mächtigen ging, durften sich bei der Serie „Totenfrau“ Nordic-Noir-Fans auch in den Tiroler Bergen ganz zu Hause fühlen. Keine schlechte Voraussetzung für Staffel zwei. Netflix, 19. März

9. Happy Face

Es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken: Melissa ist 15 Jahre alt, als sie herausfindet, dass ihr Vater der Serienkiller ist, den man das „Happy Face“ nennt. In der True-Crime-Serie spielt Annaleigh Ashford die erwachsene Melissa und Dennis Quaid ihren Vater „Happy Face“. Paramount+, 20. März

10. Gangs of London

In der dritten Staffel des britischen Thrillers geht der Machtkampf in Londons Unterwelt weiter. Ein Undercover-Polizist wechselt die Seiten, eine neue tödliche Droge überschwemmt den Markt und ein Verrat sorgt für Chaos bei den Gangsterclans. Sky/Wow, 20. März

11. The Residence

Mord im Weißen Haus – und die exzentrische Ermittlerin Cordelia Cupp (Uzo Aduba) stellt fest, dass beim Staatsbankett alle verdächtig sind. Murder-Mystery aus dem Hause Shondaland („Scandal“, „How To Get Away With Murder“, „Bridgerton“). Netflix, 20. März

12. The Studio

Alle, für die Seth Rogan immer noch vor allem der coole Highschool-Stoner aus „Freaks and Geeks“ ist, müssen sich in „The Studio“ auf ein fürchterliches Nervenbündel gefasst machen, einen Studioboss, der viel zu nett, zu idealistisch und zu unsicher für Hollywoods Blockbuster-Industrie ist – und ähnlich hektisch wie die Kamera, der Schnitt und die Dialoge in dieser Serie. Als Matt Remick irrt er in dieser Satire von einem Fiasko zum nächsten, trifft dabei auch auf Martin Scorsese, Steve Buscemi, Zoë Kravitz oder Ron Howard. Apple TV+, 26. März