Netflix-Charts: Dämonenjägerinnen knacken 300-Millionen-Marke

Zumindest den preisgegebenen Zahlen zufolge ist «KPop Demon Hunters» jetzt mit weitem Abstand der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt - und er knackt eine bislang kaum für möglich gehaltene Marke.
Berlin - Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" hat laut offiziellen Zahlen des Streamingdienstes als erster Netflix-Film überhaupt die Marke von 300 Millionen Abrufen überschritten. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kommt der Film inzwischen (bis Sonntag, 14. September) auf mehr als 314,2 Millionen "Views".