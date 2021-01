Netausbau in Dunningen Diskussion um neuen Mobilfunkmast der Telekom

Ortsvorsteher Hermann Hirt hatte den möglichen Widerstand gegen einen Funkturm offensichtlich unterschätzt und nannte noch einmal die Argumente für einen Funkturm auf der Mühlhalde. So habe die Gemeinde einen Standort der Übertragungsstelle im Ort kategorisch abgelehnt. Von der Telekom angedacht war die technische Einrichtung auf dem Alten Schulhaus, dem Alten Rathaus oder bei der "Krone". Angeboten habe man der Telekom die Mühlhalde, gerade weil dieser Standort von der Wohnbebauung entfernt liegt, warb Hermann Hirt. Und die Leiterin des Dunninger Bauamts, Karola Heinz, betonte, dass die Telekom bei Bau und Betrieb des Funkturms selbstverständlich alle emissionsrechtlichen Vorgaben erfüllen müsse.

Entscheidung verschoben

Im Eschachtal gebe es teilweise keinen Empfang, Feuerwehr und Polizei seien für den Digitalfunk auf eine solche Anlage angewiesen, so Hermann Hirt weiter. Und überhaupt, jeder wolle guten Handy-Empfang und schnelles Internet, dann müsse er auch die notwendige Infrastruktur hinnehmen. Zudem benutze jedermann jeden Tag ein Handy. Dieses Argument ließen die Gegner allerdings so nicht gelten: Am Handy sei man nur kurze Zeit, ein Funkmast dagegen strahle unaufhörlich. Seit 2018 werde das Thema offensichtlich in der Verwaltung diskutiert, das Einzige, was man davon mitbekommen habe, sei ein Zeitungsartikel gewesen, monierte ein anderer.

Hirt dagegen beteuerte, dass die Bürger sehr wohl in die Entscheidungen eingebunden würden. Aber eben gerade nicht beim Funkturm, kritisierten allerdings die Zuhörer.

Auch die Räte, unter anderem Andreas Kramer und Christian Stemplinger, fanden die gewählte Reihenfolge jetzt doch falsch. In ihren Augen sollte es zunächst eine umfassende Bürgerinformation geben, bevor das Gremium über einen Mietvertrag mit der Telekom entscheide. Wobei Stemplinger die Errichtung einer solchen Übertragungsanlage ausdrücklich "okay" fand.

Angesichts der geäußerten Kritik versuchte Ortsvorsteher Hirt, die Kuh vom Eis zu holen. Er jedenfalls habe kein Problem damit, die Entscheidung zu verschieben. Kramer und Stemplinger stellten also einen entsprechenden Antrag, den der Ortschaftsrat einstimmig annahm.

Kommentar von Peter Schönfelder

Störsender

Das ging nach hinten los. Ortsvorsteher Hermann Hirt, der normalerweise sehr gut weiß, was "seine" Lackendorfer denken, hatte die Brisanz glatt unterschätzt. Die Abstim-mung über einen Mietvertrag mit der Telekom zum Bau eines Funkturms war alles an-dere als eine Formalie. Wobei die Argumentation der Anwohner ambivalent daher-kommt. Den Wlan-Router im Arbeitszimmer und das Handy auf dem Nachttisch akzeptiert man, die notwendige Infrastruktur dagegen nicht. Es ist wie bei den Windrädern: Alle sind dafür, aber bitte nicht am eigenen Wohnort. Gleichwohl tut Hirt gut daran, die Beden-ken ernst zu nehmen. Ob die nun geplante Bürgerinformation die Standpunkte einander näher bringt, bleibt abzuwar-ten. Jedenfalls hätte es nicht geschadet, sich mit den Gegenargumenten auseinan-derzusetzen, bevor das Thema auf der Tagesordnung steht.