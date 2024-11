Nervosität steigt: 240 Tänzer von „Tanzleben Lahr“ präsentieren „Cinderella – das Musical“

1 Vor dem großen Auftritt Ende November wird in der Tanzschule noch fleißig geprobt. Foto: Grünwald

Fünf Trainer und 240 Tänzer zeigen Ende November im Parktheater was sie können: „Tanzleben Lahr“ präsentiert „Cinderella – das Musical“. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Inhaberin Lea Grünwald, wie aufwendig die Vorbereitungen sind.









Noch werden sie beim Training nur von den aufmerksamen Augen der Trainer beobachtet, in drei Wochen tanzen die rund 240 Tänzer im Alter von 2,5 Jahren bis 30+ dann vor einem großen Publikum: Ende November präsentieren sie, wofür sie in den vergangenen Wochen und Monaten so hart trainiert haben. Am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, führt die Tanzschule „Tanzleben Lahr“ im Parktheater „Cinderella – das Musical“ auf. Die letzten Vorbereitungen dafür laufen, berichtet die Inhaberin Lea Grünwald im Gespräch mit unserer Redaktion.