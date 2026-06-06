Zrinski Calw – TSV Neuhengstett 0:1 (0:1). „Dem ein oder anderen hat man schon angemerkt, dass er nervös war. Es war Druck da“, räumte der Neuhengstetter Spielertrainer Wayne Reich nach dem knappen 1:0-Sieg bei Zrinski Calw ein. Aufgrund der besseren Torfdifferenz zur zwei Punkte dahinterstehenden Spvgg Bad Teinach-Zavelstein hätte dem TSV Neuhengstett auch ein Unentschieden gereicht, um an diesem letzten Spieltag Meister der Staffel 2 der Kreisliga B zu werden. Allerdings: Wäre das 1:1 wirklich gefallen, das phasenweise in der Luft lag, hätte die Partie auch eine ganz andere Dynamik annehmen können.

Deutliches Chancenplus Allerdings: Der TSV Neuhengstett war bei perfektem Fußballwetter die klar bessere Mannschaft an der Jahnstraße in Stammheim und hatte ein deutliches Chancenplus. Gleich mit dem ersten Angriff hatte Lukas Rössle die erste Großchance auf dem Fuß. In der 5. Minute kam der ehemalige Landesliga-Kicker Daniel Leding im Strafraum zum Schuss, zog den Ball aber knapp über das Tor.

Nach einer Viertelstunde kam dann auch Zrinski mehrfach über die Mittellinie und auch an die Neuhengstetter Strafraumgrenze. Die Gäste blieben vor rund 100 mitgereisten Fans, die zumeist einheitlich in gelben Trikots nach Stammheim gekommen waren, tonangebend. Spielertrainer Wayne Reich setzte in der 20. Minute einen Freistoß an den Pfosten, den daraus resultierenden Konter hätte Agon Shala beinahe zur Calwer Führung nutzen können. Zwei Minuten später half Zrinski erneut das Aluminium, als Lucas Jourdan den Ball nach einer Ecke an die Latte köpfte.

Daniel Leding macht das Tor

Endlich jubeln konnte der TSV Neuhengstett in der 29. Minute – nach einem seiner vielen Eckbälle. Diesmal stand Daniel Leding goldrichtig und köpfte den Ball ins Tor. Doch die Gastgeber, für die es rein tabellarisch um nichts mehr ging, gaben nicht auf. In der 33. Minute hatte Domenico Baffo die dickste Chance für Zrinski, nach einem Alleingang vertändelte er den Ball jedoch an der Strafraumgrenze.

Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel ein bisschen an Tempo, änderte seinen Charakter jedoch nicht: Der TSV Neuhengstett blieb überlegen, traf aber einfach nicht das Tor, während Zrinski tapfer dagegen hielt und zu vereinzelten Chancen kam. Die beiden besten Möglichkeiten hatten aber die Gäste: In der 69. Minute konnte Zrinski-Keeper Alessandro de Gioia einen Gewaltschuss von Maverick Prasse gerade noch an die Latte lenken und in der 89. Minute konnte der Calwer Schlussmann ebenfalls nur knapp verhindern, dass ein gut geschossener Freistoß des eingewechselten Philipp Knödler die Vorentscheidung brachte.

Reich lobt Teamleistung

Mit dem Schlusspfiff brach beim TSV Neuhengstett die große Party aus. Auf das Ergebnis aus Sulz am Eck, wo die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein nach Rückstand mit 5:3 gewann, musste niemand mehr warten – man hatte es aus eigener Kraft geschafft. „Eine absolut überragende Saison. Das geht nur, wenn alle in der Mannschaft zusammenhalten. Das war eine komplette Teamleistung“, jubelte Wayne Reich nach dem Spiel über die außergewöhnliche Leistung, kein einziges Spiel in dieser Saison verloren zu haben. Er selbst war vor der Saison vom Bezirksligisten Grün-Weiß Ottenbronn nach Neuhengstett gekommen und sagt über seinen Wechsel: „Ich bin hier überglücklich. Ich wusste, dass es hier geil ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird.“