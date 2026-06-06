Den Sack frühzeitig zumachen kann der TSV Neuhengstett nicht – aber am Ende reicht der knappe 1:0-Sieg bei Zrinski Calw, um Meister zu werden.
Zrinski Calw – TSV Neuhengstett 0:1 (0:1). „Dem ein oder anderen hat man schon angemerkt, dass er nervös war. Es war Druck da“, räumte der Neuhengstetter Spielertrainer Wayne Reich nach dem knappen 1:0-Sieg bei Zrinski Calw ein. Aufgrund der besseren Torfdifferenz zur zwei Punkte dahinterstehenden Spvgg Bad Teinach-Zavelstein hätte dem TSV Neuhengstett auch ein Unentschieden gereicht, um an diesem letzten Spieltag Meister der Staffel 2 der Kreisliga B zu werden. Allerdings: Wäre das 1:1 wirklich gefallen, das phasenweise in der Luft lag, hätte die Partie auch eine ganz andere Dynamik annehmen können.