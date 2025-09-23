Nellie Nashorn in Lörrach: Von der Kopfhörerdisco bis zur Kurzfilm-Schleife

Im Nellie Nashorn wurde am vergangenen Samstag bei bestem Spätsommerwetter die neue Saison eröffnet.

Auf dem ganzen Areal gab es verschiedene Angebote für die Gäste der Eröffnungsfeier. Im Free Cinema liefen während des ganzen Abends thematisch unterschiedliche Kurzfilme, die sich die Besucher hintereinander oder auch je nach Lust und Laune mit Pausen zwischen den Filmen anschauen konnten. Hinter dem Haupthaus wartete eine Tischtennisplatte auf die bewegungsfreudigen Gäste, die das Angebot auch gleich begeistert nutzten.

Musiktrio begeistert Im ersten Stock des Haupthauses konnten Videospielklassiker gespielt werden und im großen Saal spielte ab 19.30 Uhr die Band Bombadil, ein Trio aus Multiinstrumentalisten aus North Carolina und Frankreich. Die zeitgenössische Tänzerin Madison Via Rivis hatte spezielle Choreographien für sich und die Band entwickelt, die, eingebettet in eine musikalische Mischung aus Hip-Hop, Drum`n Bass und Balladen, die Musiker immer wieder zwischen Tanz und Instrumenten wechseln ließen. Die begeisterten Zuhörer ließen die Band am Ende des Konzerts nicht ohne einige Zugaben von der Bühne gehen.

Disco mit Kopfhörern

Ein großer Besuchermagnet war auch wieder die Kopfhörerdisco mit drei verschiedenen DJ´s, die die Tanzenden mit verschieden Musikrichtungen versorgten. So konnte man zwischen den einzelnen Stilrichtungen switchen, wenn man zum Beispiel keine Lust mehr auf Rock hatte. Auch als Zuschauer ohne Kopfhörer ist es eine vergnügliche Sache, den Tanzenden zuzuschauen, denn man hört dann nur das Knirschen des Kieses unter den Füssen oder das Mitsingen eines ganz in der Musik aufgehenden Tänzers, der unter den Kopfhörern nicht mitbekommt, wie laut er oder sie singt oder dass der Tanznachbar ebenfalls einen ganz anderen Song mitsingt.

Etwa 300 Besucher

Das Ganze fand wieder unter freiem Himmel im Hof des Nellies statt, was bei immer noch warmen Temperaturen von etwa 20 Grad am späteren Abend dieses Jahr ein warmes Vergnügen für die Tänzer war. Wie immer war der Hof mit vielen bunten Lichtern und Scheinwerfern beleuchtet, was eine gemütliche und gleichzeitig zum Tanzen animierende Disco-Atmosphäre schuf.

Laut Stephanie Staib, der Pressereferentin des Nellies, kamen nach anfänglich noch verhaltenem Besucheraufkommen zur späteren Stunde dann doch noch zahlreiche Gäste, die nach dem Besuch der gleichzeitig stattfindenden Nacht der offenen Ateliers in Lörrach noch das Tanzbein schwingen wollten. So wurde das Eröffnungsfest auch dieses Jahr wieder mit etwa 250 bis 300 Besuchern zum gelungen Saisonauftakt für das Nellie Nashorn.