Nellie Nashorn in Lörrach: Von der Kopfhörerdisco bis zur Kurzfilm-Schleife

Im Nellie Nashorn wurde am vergangenen Samstag bei bestem Spätsommerwetter die neue Saison eröffnet.
Auf dem ganzen Areal gab es verschiedene Angebote für die Gäste der Eröffnungsfeier. Im Free Cinema liefen während des ganzen Abends thematisch unterschiedliche Kurzfilme, die sich die Besucher hintereinander oder auch je nach Lust und Laune mit Pausen zwischen den Filmen anschauen konnten. Hinter dem Haupthaus wartete eine Tischtennisplatte auf die bewegungsfreudigen Gäste, die das Angebot auch gleich begeistert nutzten.