1 Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Foto: Ulrich

An die Nell-Breuning-Schule Rottweil wurde die Feuerwehr aufgrund von Reizgas alarmiert. Nun ermittelt die Polizei aufgrund gefährlicher Körperverletzung.









Link kopiert



Nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei zum Einsatz an der Nell-Breuning-Schule am Montag in Rottweil handelte es sich bei dem freigesetzten Gas um ein Reizgas, das in den meisten Fällen als Pfefferspray bekannt ist, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.