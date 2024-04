Geschafft. Die ersten Hürden sind genommen. Am Biotechnologischen Gymnasium, am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und am Wirtschaftsgymnasium in Rottweil läuft das Abi. Schüler und Lehrer ziehen erste Bilanz.

Mit Mathematik hatten die schriftlichen Abiturprüfungen am Freitag vor einer Woche begonnen. Am Dienstag folgte dann mit den Profilfächern gleich der Höhepunkt der schriftlichen Prüfungen.

In Volks- und Betriebswirtschaftslehre am WG hatten sich die Schüler unter anderem mit Marketing, Finanzierungsfragen und mit Preisbildung in der Sozialen Marktwirtschaft zu befassen. Am Biotechnologischen Gymnasium ging es um Bakterien, die Plastik abbauen können, um die genetischen Ursachen von Mukoviszidose und um die biotechnologische Produktion von Chemikalien für die Industrie.

Psychoanalyse nach Sigmund Freud

Im Fach Pädagogik und Psychologie am SG schließlich hatten es die Schüler mit der Psychoanalyse nach Sigmund Freud, mit Therapiefragen bei psychischen Erkrankungen und mit Lerntheorien zu tun. Nach der fünfstündigen Klausur waren alle Prüflinge vollkommen geschlaucht. Luna, eine Schülerin am SG, musste erst mal in ihr Brot beißen, „zum Essen hatte ich einfach wenig Zeit“. Tim vom WG fand “die Klausur war absolut ok, wenn man gut vorbereitet war“. Und Robin vom BTG war ebenfalls hochzufrieden. „Anspruchsvoll und fair, wie es im Abi eben sein muss“ war auch die Einschätzung der Lehrkräfte.

Naturwissenschaften und Englisch folgen

„Mit Mathematik und dem Profilfach sind aus Sicht der meisten Schüler die zwei dicksten Bretter bereits gebohrt“, sagt Abteilungsleiter Siegmar Kettner. Am Donnerstag standen noch Deutsch und tags darauf die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer Religion, Ethik, Geschichte und Wirtschaftslehre auf dem Programm.

Emotionen nach der Prüfung

Nun folgen noch die Naturwissenschaften und am Ende Englisch, das 75 der 122 Abiturienten gewählt haben. “Seit drei Monaten habe ich fast nur gelernt“, sagt eine Schülerin. Bald kommt wieder „leben und feiern dran“. Und Felice und Chiara, die aufgrund ihrer Fächerwahl schon alles hinter sich haben, liegen sich am Freitag nach der Geschichte-Prüfung in den Armen.

Abi mit neuen Bildungsplänen

An den beruflichen Schulen müssen in der Zeit zwischen Ostern und Sommer nicht nur das Abitur, sondern zahlreiche weitere Prüfungen gestemmt werden. „Bei uns an der Nell-Breuning Schule läuft das alles super routiniert ab“, sagt Kettner. „Aber dieses Jahr waren wir schon etwas angespannt: Das erste Abitur mit ganz neuen Bildungsplänen, ganz anderen Prüfungszeiten und vielen organisatorischen Neuerungen. Und die Erleichterungen der Coronazeit für die Schülerinnen und Schüler sind auch Vergangenheit. Aber bisher hat alles hervorragend geklappt. Großer Dank an unser Sekretariat und unsere Lehrerschaft.“

Nach der letzten schriftlichen Abi-Prüfung geht es für die 13er der Nell-Breuning-Schule mit großen Schritten in Richtung Ende ihrer Schulzeit. Es folgen noch Sportabitur, ein paar wenige Klassenarbeiten, ein paar Wochen Schule, die große Abifahrt nach Spanien mit der gesamten Stufe und Ende Juni dann das mündliche Abitur.