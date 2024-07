Nell-Breuning-Schule Rottweil: Abiturienten feiern ihr gemeinsames „Wunder“ – und einer schafft 1,0

Drei Jahre voller Mühen und Kraftanstrengungen haben sich ausgezahlt und werden nun mit der allgemeinen Hochschulreife belohnt. Die fünf Abschlussklassen des beruflichen Gymnasiums der Richtungen Wirtschaft, Biotechnologie und Sozialwissenschaften der Nell-Breuning-Schule (NBS) endlich ihr Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife in Empfang nehmen.

Zunächst wird EM geschaut

Bevor es losging, stand aber ein anderer Festakt im Mittelpunkt: Das EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien, das die Stadthalle Rottweil zu einem großen Public Viewing-Standort verwandelte. Die Halbzeit-Pause wurde genutzt, um feierlich Luftballons mit Wünschen für die Zukunft steigen zu lassen und um sich mit kleinen ausgewählten Häppchen zu stärken.

Die Niederlage der deutschen Mannschaft tat der guten Stimmung keinen Abbruch und so startete der formelle Teil mit einer Ansprache von Moderatorin und Abiturientin Anne Rottler, gefolgt von einer Gruppe Abiturienten, welche „This is the life“ von Amy Mc Donald performten.

Daneben durfte natürlich auch eine Begrüßung von Abteilungsleiter Siegmar Kettner und Schulleiter Ingo Lütjohann nicht fehlen, die noch einmal die großen Anstrengungen der Abiturienten würdigten und den Klassen alles Gute für den Beginn eines neuen Lebensabschnitts wünschten.

Die Vorurteile nicht bestätigt

Die erste große Rede des Abends wurde von Abiturientin Johanna Beil gehalten. So stellte sie fest, dass die gute Nachricht sei, dass der Abiball eine „fette Party“ sei, das Schlechte aber sei, dass alle durchgefallen seien – natürlich nicht durch das Abitur, sondern die Klassen hätten gezeigt, dass die typischen Vorurteile gegenüber ihrer Generation von ihnen nicht bestätigt wurden. Im Anschluss folgte eine kurze Theaterinszenierung des Kurses „Literatur und Theater“, welche der Kurs selbst entworfen hatte.

Robin Maier ist der Jahrgangsbeste

Nach diesen kreativen Programmpunkten folgte der eigentliche Festakt, die Zeugnisvergabe. Hier glänzte Robin Maier mit einem Schnitt von 1,0 als Jahrgangsbester.

Das Wunder von Rottweil

In einer kurzen Rede resümierte Abteilungsleiter Siegmar Kettner darüber, dass manche Schüler zwar in die Verlängerung mussten, aber am Ende alle durchgekommen seien – im Gegensatz zur deutschen Nationalelf. Für ihn sei es „das Wunder von Rottweil“ und eine absolute Premiere an der Schule.

Um diese vielen tollen Leistungen zu feiern, folgten zwei Tanzvorstellungen der Abiturientinnen und Abiturienten sowie eine Diashow mit gesammelten Erinnerungen aus den drei Jahren an der Nell-Breuning Schule. Ein herzliches Dankeschön wurde den Moderatorinnen des Abends, den Abiturientinnen Anne Rottler und Eva Stadler ausgesprochen.

Die Abiturienten

Samuel Alban Abel, Wehingen (Preis)Jan Ackermann, Dotternhausen (Lob)

Shadi Akrah, Rottweil

Maylin Anhold, Hardt (Lob)

Patricia Bänsch, Epfendorf-Harthausen

Jule Bantle, Bösingen (Preis)

Tim Barth, Rottweil

Hannah Baumeister, Aldingen (Lob)

Amelie Baur, Rottweil-Neufra (Lob)

Johanna Beil, Ratshausen

Amelie Benzing, Eschbronn-Mariazell

Emily Berker, Horb-Betra

Linn Fabienne Bitzer, Dunningen

Merle Böhm Rottweil (Lob)

Mina Böttcher, Villingendorf (Lob)

Isabelle Sophie Brandt, Dotternhausen

Vanessa Braun, Aichhalden

Emily Buchmüller, Oberndorf-Aistaig

Emilia Damert, Fluorn-Winzeln

Dominik Deppner, Aldingen

Lara-Leonie Diebold, Villingendorf

Louisa Domscheit, Rottweil

Matthias Dörr, Rottweil

Roxana Efinger, Aixheim (Preis)

Noah Ehrenfried, Rottweil-Hausen

Carina Ettwein, Deißlingen (Lob)

Jule Flaig, Dunningen-Seedorf

Luca Finn Flicker, Oberndorf (Lob)

Julian Leon Frey, Wellendingen

Luna Gaus Rottweil (Preis)

Marleen Glöckler, Aldingen

Maresa Tabea Grotzki, Aldingen-Aixheim

Robin Guba, Aldingen

Lena Guhl, Oberndorf-Beffendorf (Lob)

Lena Gwinner, Villingendorf

Lina Haag, Dunningen-Seedorf (Lob)

Teresa Hall, Rottweil (Preis)

Pia Haller, Rosenfeld

Emily Haurich, Villingendorf

Lukas Heckele, Dietingen-Böhringen

Celine Jade Hertrich, Dotternhausen

Fernando Hess, Schramberg-Waldmössingen

Leni Hezel, Oberndorf-Hochmössingen

Paul Hildbrand, Dunningen (Preis)

Selina Hirt, Zimmern

Lea Hornig, Rottweil

Lara Kim Hörrmann, Rottweil

Felicitas Hugger, Rottweil (Preis)

Celine Hullmann, Schramberg-Waldmössingen

Alina Jauch, Eschbronn-Mariazell

Sophia Jauch, Zimmern-Stetten

Lisa Kammerer, Deißlingen (Lob)

Maria-Lara Katz, Zimmern (Lob)

Anna Klassen, Trossingen (Lob)

Emely Kopp, Dornhan-Marschalkenzimmern (Preis)

Linus Kopp, Oberndorf-Hochmössingen

Marie Kopp, Dornhan-Marschalkenzimmern (Preis)

Luisa Kraus Oberndorf, Lindenhof (Preis)

Adrian Kräutle, Schömberg

Gloria Krumbacher, Trossingen (Preis)

Anika Lainer, Eschbronn-Locherhof

Cara Lamparth, Vöhringen (Preis)

Elias Ledermann, Villingendorf (Preis)

Antonia Lemperle, Oberndorf (Lob)

Fabiana Lenti, Trossingen (Lob)

Celine Mager, Villingendorf (Preis)

Robin Maier, Schramberg (Preis)

Jessica Mauch, Trossingen (Lob)

Marla Mayer, Rottweil (Preis)

Erika-Katalin Menyhart, Sulz (Preis)

Laurin Merz, Schömberg

Ronja Merz, Schömberg

Samuel Meßmer, Wehingen (Preis)

Tim Meyer, Wehingen (Lob)

Linda Mink, Zimmern

Nelly Miotke, Frittlingen

Chiara Misuraca, Hardt

Anne Müller, Schramberg-Sulgen

Serena Müller, Bösingen-Herrenzimmern

Lisa Muschal, Wellendingen-Wilflingen

Larissa Nantes, Villingen-Schwenningen

Anika Neumann, Fluorn-Winzeln

Kimberly Jasmin Noe, Sulz-Sigmarswangen

Amelie Ohnmacht, Rottweil (Lob)

Lea Oks, Oberndorf-Bochingen

Felice Otto, Aichhalden

Jowita Pilat, Bubsheim (Lob)

Mert Piskin, Aichhalden

Pia Pizzitola, Rottweil

Celina Potenza, Niedereschach

Lucy Prentl, Dietingen-Irslingen

Georg Rapp, Eschbronn-Locherhof

Leonie Rockrohr, Vöhringen-Wittershausen

Leo Röhrig, Bösingen-Herrenzimmern

Anne Rottler, Bösingen (Preis)

Melanie Rus, Villingen-Schwenningen (Preis)

Miriam Schaber, Rottweil-Hausen

Juana Schäfenacker, Vöhringen-Wittershausen

Lilly Schauber, Wellendingen

Thomas Schilke, Denkingen

Leonie Schmidt, Oberndorf-Lindenhof

Lea Schmidtchen, Vöhringen

Franka Schneider, Epfendorf-Trichtingen

Louisa Schreml, Dunningen

Leni Marie Schubert, Zimmern-Horgen

Angelina Schuhmacher, Dietingen-Böhringen

Janne Pit Schumacher, Dunningen (Preis)

Selina Seid, Oberndorf-Lindenhof

Asyia Shekh Khalil, Trossingen

Selina Sichler, Zimmern-Horgen

Hannah Singer, Rottweil-Bühlingen

Eva Stadler Denkingen

Larissa Stegmüller, Epfendorf

Emily Stehle, Aldingen

Finn Stier, Trossingen (Lob)

Luna Stützle, Dietingen (Preis)

Sejla Tahric, Schömberg

Marius Trik, Fluorn-Winzeln

Niklas Uhl, Deißlingen

Teresa Uhl, Rottweil

Kiara Ulanska, Rottweil

Lara Wagner, Villingendorf

Lukas David Wagner, Rottweil-Feckenhausen

Valeria Walder, Rottweil

Milane Weber, Dunningen, Seedorf

Sabrina Wehl, Gosheim

Adriana Zepf, Rottweil (Preis)

Lena Ziegler, Epfendorf

Preise für die besten Fachleistungen

Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft Deutschland im Fach Deutsch:

Lina Haag (Dunningen-Seedorf)

Preis der Kreissparkasse Rottweil im Profilfach Betriebswirtschaftslehre am WG:

Melanie Rus (Villingen-Schwenningen)

Preis des Vereins für Sozialpolitik im Profilfach Volkswirtschaftslehre am WG:

Emely Kopp (Dornhan-Marschalkenzimmern)

Preis der Stiftung Chemie.BW im Profilfach Biotechnologie:

Robin Maier (Schramberg)

Preis der Heidehofstiftung im Profilfach Pädagogik & Psychologie:

Luna Gaus (Rottweil)

Preis der Deutschen Mathematikervereinigung im Fach Mathematik:

Robin Maier (Schramberg)

Bischof-Sproll-Preis der Diözese Rottenburg:

Luna Gaus (Rottweil)

Paul-Schempp-Preis der ev. Landeskirche:

Luisa Kraus (Oberndorf-Lindenhof)

Preis der Landeszentrale für pol. Bildung im Fach Geschichte-Gemeinschaftskunde:

Lea Schmidtchen (Vöhringen)

Alfred-Maul-Gedächtnismedaille des RP Freiburg im Fach Sport:

Felicitas Hugger (Rottweil)

Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft im Fach Physik:

Samuel Meßmer (Wehingen)

Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker im Fach Chemie am BTG:

Robin Maier (Schramberg)

Preis der Fa. Glatthaar-Keller GmbH & Co. KG im Fach Informatik:

Robin Maier (Schramberg)

Preis der Kreissparkasse Rottweil im Fach Privates Vermögensmanagement:

Lukas Wagner (Rottweil-Feckenhausen)

Schulinterne Fachpreise für hervorragende Leistungen

Ethik: Teresa Hall (Rottweil)

neu begonnene Fremdsprache Französisch: Teresa Hall (Rottweil)

fortgeführte Fremdsprache Englisch: Jessica Mauch (Trossingen)

Bildende Kunst: Gloria Krumbacher (Trossingen)

Musik: Luisa Kraus (Oberndorf-Lindenhof)

Biologie: Luna Gaus (Rottweil)

Chinesisch: Mert Piskin (Aichhalden)

Sondergebiete der Biologie: Robin Maier (Schramberg)

Sozialmanagement: Hannah Baumeister (Aldingen)

Sondergebiete der Ernährungslehre: Luna Stützle (Dietingen)

Wirtschaftslehre: Finn Stier (Trossingen)

Geschichte und Gemeinschaftskunde: Emely Kopp (Dornhan-Marschalkenzimmern)

Wirtschaftsinformatik: Melanie Rus (Villingen-Schwenningen)