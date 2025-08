Für die Deutsche U17 Beachvolleyball-Meisterin steht ab Herbst ein neues Kapitel an. Nele Baur zieht dann nach Stuttgart, wo sie am Bundesstützpunkt Stuttgart trainieren wird. Gleichzeitig wechselt sie vom TV Rottenburg in die 2. Bundesliga zu Sparda BSP Stuttgart.

Bereits im vergangenen Jahr stand die Frage im Raum, ob Nele an den Stützpunkt wechseln sollte, doch damals entschied sie sich noch dagegen. „Letztes Jahr ging alles ein bisschen schnell – auch mit der Schule. Jetzt bin ich ein Jahr älter und es fühlt sich richtig an“, sagt die 16-Jährige, die nach dem zehnten Schuljahr nun vom Gymnasium in Sulz abgehen konnte und am Wirtschaftsgymnasium in Stuttgart die Schule fortsetzen wird.

Unsere Empfehlung für Sie Leichtathletik U23 EM Drama um Rosina Schneider Auf dem Weg zum Sieg über 100 Meter Hürden bei der U23-Europameisterschaft schlägt bei Rosina Schneider vom TV Sulz das Schicksal zu.

In einer Sportklasse im dortigen Internat ist alles gut auf das Training angepasst. Und für Nele, die sonst nach Rottenburg zum Training fahren musste, sind auch die Wege zukünftig kürzer. In Stuttgart wird sie in einem Zweibettzimmer wohnen. Die neue Zimmerkollegin kennt sie auch schon vom Beachvolleyball.

Größeres Team

Nach ihrem Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball geht der Fokus nun aber wieder Richtung Hallenvolleyball. „In der Halle gefällt mir das größere Team besser“, sagt die Zuspielerin. Am Beachvolleyball mag Nele, dass man „alles macht“, denn hier wird anstelle zu sechst nur zu zweit gespielt.

Dritte Medaille im Sand

Wenn sie dabei im Sommer das erste Mal in den Sand wechselt, ist es immer eine große Umstellung, mit der sie offenbar aber sehr gut zurecht kommt. So hat Nele mit ihrer Deutschen Meisterschaft, zuletzt in Düsseldorf, bereits die dritte Medaille im Sand (Bronze 2023 mit Annalena Richter und 2024 Gold mit Zoe Neboh) gewonnen. Ob Nele weiterhin im Beachvolleyball aktiv sein kann, muss sich aber noch zeigen. „Die Lehrgänge finden im Sommer statt. Aber wenn es irgendwie geht, würde ich schon gerne weiter Beachvolleyball spielen.“

Nun steht aber erstmal wieder die Halle im Mittelpunkt. Mehrfach die Woche, teils auch am Tag, wird trainiert. Das Ziel der 16-Jährigen ist es nun, sich gut einzuleben. „Auch in der Schule.“ Langfristig will sich Nele weiterentwickeln. „Und mehr an Sicherheit in den Spielen dazugewinnen“, freut sie sich auf die anstehende Zeit. Ein Wunsch von Nele wäre es, später einen Profivertrag zu bekommen.

Kleiner „Abschied“

Zunächst wird aber der „Abschied“ aus der Heimat nicht ganz einfach für die 16-Jährige aus Betra. „Am Anfang wird es sicher erstmal komisch sein, meine Familie nicht mehr oft zu sehen. Aber ich werde sie ja noch so gut wie jedes Wochenende sehen können, was das Ganze dann leichter machen wird“, sagt Nele.

Papa als Trainer

Zuvor hat sie auch immer mit ihrer Zwillingsschwester Enni in Rottenburg zusammengespielt. Mit ihr hatte sie in Betra im Grundschulalter unter ihrem Papa als Trainer auch mit dem Volleyball angefangen und die Liebe zu dem vielseitigen Sport entdeckt.

Ganz vorbei ist ihre Zeit beim TVR aber noch nicht. Als Jugendspielerin und im Beachvolleyball wird Nele weiterhin das Trikot des TV Rottenburg tragen.